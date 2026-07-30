トヨタ『ルーミー』フルモデルチェンジは延期!?「大幅改良」の可能性が高まる理由とは

トヨタの人気コンパクトトールワゴン『ルーミー』が、2026年秋にも大幅改良を受ける可能性が高まっている。当初はフルモデルチェンジが有力視されていたが……。

【画像】トヨタ ルーミー 大幅改良の予想CG

最新情報では世代交代は見送られ、現行型の商品力を大きく高めるマイナーチェンジが実施される見込み。なぜトヨタはフルモデルチェンジではなく、大幅改良を選択したのだろうか。

◆ダイハツ『トール』ベースのOEMモデル

背景のひとつとして考えられるのが、ダイハツ工業の認証不正問題だ。ルーミーはダイハツ『トール』ベースのOEMモデルであり、新型車開発のスケジュールにも影響が及んだ可能性がある。その結果、次世代モデルの投入時期が当初計画より後ろ倒しとなり、まずは現行型の商品力を高める方針へ切り替わったとみられる。

いっぽうで、それだけが理由とは考えにくい。

トヨタ ルーミー 現行

現行ルーミーは2016年の発売から約10年を迎えるが、現在も国内販売ランキング上位の常連となる人気モデルだ。コンパクトなボディと広い室内空間を両立したパッケージは今なお高い支持を集めており、登録車のコンパクトトールワゴン市場で存在感を維持している。

そのため、多額の投資を伴うフルモデルチェンジを急ぐよりも、デザインやパワートレイン、安全装備を刷新して競争力を維持する方が、市場環境を踏まえれば合理的な判断だったのかもしれない。

◆エクステリアを刷新

今回の改良では、フロントフェイスを中心にエクステリアを大幅刷新するとみられる。

グリルやヘッドライト、フロントバンパーのデザインを見直し、ワイド感と上質感を強調したスタイルへ進化する見通しだ。LEDデイタイムランニングライトも新デザインとなり、フルモデルチェンジ級のイメージチェンジが期待される。

トヨタ ルーミー 大幅改良の予想CG

◆最大の注目はハイブリッド化

しかし、今回最大の注目点はエクステリアではなく、パワートレインの刷新だ。

改良新型では、新たなハイブリッドシステムを採用する可能性が高いという。入手した情報によると、ダイハツ『ロッキー』やトヨタ『ライズ』に採用されている「e-SMART HYBRID」を搭載する可能性が高く、実現すればルーミー初の本格ハイブリッドモデルとなる。

e-SMART HYBRIDは、エンジンで発電し、モーターで駆動するシリーズハイブリッド方式を採用するシステムだ。モーターならではの滑らかな加速や静粛性に加え、燃費性能の向上も期待される。

ルーミーは広い室内空間や使い勝手の良さで人気を集めてきたいっぽう、燃費性能ではスズキ『ソリオ』に及ばない場面もあった。e-SMART HYBRIDを採用すれば、その弱点を補い、コンパクトトールワゴン市場での競争力を高められるのだ。

トヨタ ルーミー 現行

◆安全装備も最新世代へ

安全装備も最新世代へ進化するだろう。

Toyota Safety Senseの機能向上に加え、電子制御パーキングブレーキ、ブレーキホールド機能、大型ディスプレイオーディオなど、近年のトヨタ車で採用が進む装備を搭載するはずだ。

ワールドプレミアの時期、現時点の情報で、2026年10～11月頃になるという。価格はガソリン車が180万円台から、ハイブリッド車は215万円前後からと予想される。

◆商品力向上を狙う戦略的アップデート

フルモデルチェンジ延期という言葉だけを見ると、ネガティブな印象を受けるかもしれない。しかし今回の大幅改良は、単なる延命策ではなく、現行型の強みを生かしながら弱点を重点的に改善する戦略的なアップデートと位置付けられそうだ。

発売から約10年を迎えるルーミーだが、広い室内空間という魅力は今なお色あせていない。そこへデザイン刷新とe-SMART HYBRIDという新たな武器が加われば、コンパクトトールワゴン市場で再び存在感を高めるかもしれない。

フルモデルチェンジまでの「つなぎ」ではなく、商品力そのものを引き上げる1台となるのか。改良新型ルーミーの動向が注目される。