ライダーはなぜタイヤを信じられるのか、MotoGP経験者・中野真矢が語る『BATTLAX RACING STREET RS12』の絶対的な安心感

スーパースポーツの世界は、今も進化を続けている。電子制御は進化し、マシンはより速く、より扱いやすくなった。だが、ライダーが本当に求めているものは、スペックの先にある。マシンを信じられること。そして、その信頼を支えているのは---。

タイヤだ。

BATTLAX RACING STREET RS12

2026年2月、ブリヂストンはBATTLAXシリーズのフラッグシップモデルとして「BATTLAX RACING STREET RS12」を発売。RS12はサーキットからワインディングまでをカバーする、プレミアムスポーツタイヤとして誕生した。

その実力を確かめるべく、今回用意したのはカワサキ『Ninja ZX-10R』。そしてテスターを務めるのは、MotoGPで世界と戦った中野真矢氏だ。

中野 真矢さん x Kawasaki ZX-10R

ブリヂストン。

カワサキ。

そして中野真矢。

この組み合わせに、胸が高鳴るライダーもいるだろう。あれから約20年。最新のZX-10RとRS12を前に、中野氏が見出したのは単なるグリップ性能ではなかった。ライダーはなぜタイヤを信じられるのか。その答えを探る。

良いタイヤは、ライダーを速くする前に安心させてくれる

BATTLAX RACING STREET RS12

タイヤの性能は、スペックシートだけでは語れない。どれだけ高いグリップ性能を備えていても、ライダーが信頼できなければ、その性能を引き出すことはできないからだ。MotoGPを経験し、数え切れないほどのタイヤを乗り比べてきた中野氏に、良いタイヤとはどういったものなのか問いかけてみた。

・ MotoGP時代から現在まで数多くのタイヤ開発を経験されてきましたが、「良いタイヤ」の条件とは？

BATTLAX RACING STREET RS12

一言でいうと、走り始めた瞬間からライダーに安心感を与えてくれることだと思います。

サーキットでは最初の数周でタイヤのグリップレベルやフィーリングを確認しながらペースを上げていきますが、その段階で不安感があるとライダーはなかなか次の一歩を踏み出せません。頭の片隅に「大丈夫かな？」という感覚が残ってしまうんです。

BATTLAX RACING STREET RS12

逆に、早い段階からしっかりグリップ感が伝わり、癖がなく自然に走れるタイヤは余計なことを考えずにライディングへ集中できます。結果としてライダー自身も自信を持てるようになる。

ライダーを気持ちよくさせ、自信を与えてくれるタイヤ。それが僕にとっての良いタイヤですね。

・ 近年のハイグリップタイヤはどのように進化していると感じますか？

BATTLAX RACING STREET RS12

最近のハイグリップタイヤは本当に扱いやすくなりました。僕はサーキット走行会で先導をする機会も多く、様々なバイクやタイヤを短時間で比較することがあります。その中で感じるのは、とにかくタイヤが優しくなったということですね。

特にウォームアップ性能は大きく進化しています。以前は気温や路面温度によってかなり神経を使う場面もありましたが、今は走り始めから安心感があります。

RS12もウォームアップ性能がよく、最初から不安なく乗り出すことができる

さらに、200馬力級のスーパースポーツを支えながらも扱いやすさを両立している。高性能でありながらライダーに優しいフィーリングを持っているところは大きな進化だと思います。

走り出してすぐに分かる、“信頼できる”という感覚

BATTLAX RACING STREET RS12

一般道から高速道路へ。さらにサーキット、そしてワインディングへと舞台を移しても、RS12の印象は変わらなかった。タイヤの評価は、限界域だけで決まるものではない。むしろ走り始めた瞬間、最初のコーナー、最初のブレーキング。そうした何気ない瞬間に、そのタイヤが持つ本質は表れる。

今回の試乗で印象的だったのは、RS12が特別な構えを必要としなかったことだ。ハイグリップタイヤでありながら神経質な印象はなく、走るステージが変わっても自然なフィーリングを維持していた。

・ RS12を履いた第一印象を教えてください。

BATTLAX RACING STREET RS12

今回は一般道と高速道路を使ってサーキットへ向かい、そのままサーキットを走って帰るという、実際のユーザーに近い使い方をしました。

まず感じたのは乗り心地の良さです。クッション性が高くて、サスペンションが良いのかタイヤが良いのか分からないくらい自然なフィーリングでした。途中で雨にも遭遇したんですが、不安感はありませんでした。高速道路でも安定していましたし、ハイグリップタイヤだからといって神経質な印象はなかったですね。

BATTLAX RACING STREET RS12

サーキットに着く頃には皮むきもちょうど終わっていて、走り始めてすぐにウォームアップ性能の高さも感じられました。

・ 一般道や高速道路で感じたメリットはありますか？

BATTLAX RACING STREET RS12

正直なところ、ハイグリップタイヤなので一般道や高速道路で使うと摩耗が進んでしまうのではないかというイメージがありました。でも今回、自走でサーキットまで往復してみて、その印象は変わりました。

高速道路を含めてかなりの距離を走りましたが、タイヤは驚くほど綺麗な状態を保っていました。街中や高速道路レベルの負荷では必要以上に摩耗することもなく、安心して使えると感じました。

サーキットへ自走するライダーにとっても大きなメリットだと思います。

BATTLAX RACING STREET RS12

RS12ではレーシングタイヤコンパウンド採用により、周回を重ねてもエッジグリップの劣化が緩やかになり、グリップ持続性能が向上した。ハイグリップタイヤに求められる高い運動性能と、日常域での扱いやすさの両立が図られている。

・ ワインディングではどのような印象でしたか？

BATTLAX RACING STREET RS12

サーキットで感じたフィーリングが、そのままワインディングでも続いていました。安心してバイクを寝かせていける感覚がありましたね。

僕自身、これまでサーキット寄りのタイヤには「硬い」「温めないと性能が出ない」というイメージを持っていましたが、RS12はその先入観を良い意味で覆してくれました。

限界域でも揺らがない、RS12が支えるライダーの自信

BATTLAX RACING STREET RS12

一般道で感じた扱いやすさは、サーキットでも変わらなかった。むしろペースを上げ、タイヤへ大きな負荷がかかる状況になってからこそ、その真価が見えてくる。今回の試乗で中野氏が繰り返し口にしたのは、フロントタイヤから伝わる高い接地感だった。

・サーキット走行で特に印象に残ったポイントは？

BATTLAX RACING STREET RS12

まずフロントタイヤですね。那須モータースポーツランドの1コーナーはホームストレートからの強いブレーキングが必要なコーナーなんですが、そこでの接地感が本当に印象的でした。

通常は強くブレーキングしてバイクを倒し込んでいくと、接地感は少しずつ薄れていきます。ブレーキとグリップのバランスを探りながら進入していくわけです。

でもRS12は違いました。最後まで路面にペタッと張り付いているような感覚があって、その作業がほとんど必要なかった。「どこまでいけるんだろう」と思うほど余裕がありましたし、その安心感のおかげで他のコーナーにも自信を持って進入できました。

BATTLAX RACING STREET RS12

ブリヂストンはRS12に新構造「HE-MS BELT」を採用。ブレーキング時でも接地圧を均一化することで、接地感とコーナリング性能の向上を狙っている。中野氏が1コーナーで感じた「最後まで路面に張り付いているような感覚」は、まさにこうした開発思想が生み出したフィーリングと言えるだろう。

フロントに大きな安心感を覚えた一方で、リアタイヤもまた高い完成度を感じさせた。特に印象的だったのは、限界域でのコントロール性だという。

・リアタイヤの印象はいかがでしたか？

BATTLAX RACING STREET RS12

リアタイヤも非常に印象的でした。ロードモードからスポーツモードへマップを切り替えてペースを上げていくと、ようやくリアタイヤが少しスライドし始めるんですが、その出方がとても自然なんです。

従来のハイグリップタイヤだと「限界が来た」というサインがはっきり出ることがありますが、RS12は少しずつスライドが始まり、ライダーに余裕を与えながら電子制御が介入してくれる。

不安感がなく、とても完成度の高いバランスだと感じました。

BATTLAX RACING STREET RS12

フロントの安心感と、リアのコントロール性。では、中野氏はRS12というタイヤをどう表現するのだろうか。

・RS12の特徴を一言で表現すると？

やはり接地感ですね。

路面にペタッと張り付いているような感覚があって、常にタイヤが接地していることを感じられるんです。これまでのハイグリップタイヤとは少し違うフィーリングでしたね。

・電子制御との相性についてはどう感じましたか？

非常に良いと思います。タイヤ自体の接地感が高く、ギャップの吸収性も良いので、ABSやトラクションコントロールの介入がとても自然なんです。その連携が非常にスムーズでした。

RS12は“大きな安心感”で速さを引き出す



BATTLAX RACING STREET RS12

RS12は単なるハイグリップタイヤではない。ブリヂストンはRS11比でラップタイム短縮やグリップ持続性能の向上を掲げているが、数字だけでは語れない価値がある。それは、ライダーがタイヤを信頼し、自信を持って荷重をかけられること。中野氏が1日を通して感じたのも、まさにその部分だった。

サーキットでも、公道でも、ワインディングでも。RS12の真価は、ライダーが「もっと走りたい」と思える余裕を与えてくれることにあるのかもしれない。

・ブリヂストンらしさを感じたポイントは？

BATTLAX RACING STREET RS12

MotoGP時代のブリヂストンは、ブレーキング性能の高さとサイドグリップの強さが大きな武器でした。今回のRS12にも、そのDNAを感じました。特に印象的だったのは、ピットアウト直後から安心して走れる感覚です。当時のMotoGPでも、ブリヂストンは初期グリップが高く、最初から自信を持って走り出せるタイヤでした。

RS12にも同じような安心感があります。僕がMotoGPで感じていたブリヂストンらしさが、現代の市販タイヤとしてしっかり受け継がれていると感じました。

・RS12はどのようなライダーにおすすめしたいですか？

BATTLAX RACING STREET RS12

まずは、自走でサーキットへ行ってスポーツ走行を楽しむライダーですね。今回僕自身が一般道、高速道路、サーキットをすべて走りましたが、そのすべてで良い印象を受けました。

もちろんトランポでサーキットへ通い、もっと高いレベルを目指すライダーにも十分応えてくれるタイヤだと思います。スポーツライディングを安心して楽しみたいライダーにはぴったりではないでしょうか。

・タイヤ選びを考えているライダーへメッセージをお願いします。

中野 真矢さん

今回のRS12は、自分でもびっくりするくらい今までのイメージと違うフィーリングでした。「だいぶ進化したな」と感じましたし、僕自身もまたサーキットを走るのが楽しみになりましたね。

ただ、魔法のタイヤはないのでね（笑）。

やっぱり自分でフィーリングを感じながら、少しずつ探っていってほしいんです。タイヤの性能をちゃんと理解して、自信をつけながら走っていくことで、よりこのタイヤの良さも見えてくると思います。でも、まずは一度試してみてもらいたいですね。

BATTLAX RACING STREET RS12

グリップが高いタイヤは数多く存在する。

しかし、本当に優れたタイヤは、ライダーに速さを与える前に安心感を与えてくれる。走り始めの最初のコーナー、強いブレーキング、深いバンク角、そしてコーナー出口でスロットルを開ける瞬間。そのひとつひとつでタイヤを信頼できるからこそ、ライダーは迷いなく次の一歩を踏み出せる。

中野 真矢さん

今回、中野氏がRS12から感じ取ったのも、まさにそんな感覚だった。MotoGPを経験したライダーが「またサーキットを走りたくなった」と語るほどの進化。RS12がもたらす価値は、単なるグリップ性能の向上ではない。ライダーがもっと走りたくなること。もっとバイクを楽しみたくなること。

その大きな安心感こそが、ライダーはなぜタイヤを信じられるのか---。その答えなのかもしれない。