ブリヂストン、新スタッドレス『ブリザック アイスピーク』9月1日発売、氷上・雪上性能＆摩耗ライフ向上

ブリヂストンは9月1日より、スタッドレスタイヤ『ブリザック アイスピーク』（BLIZZAK ICEPEAK）を国内で発売する。好評を博した『ブリザック DM-V3』の後継モデルとして、氷上・雪上性能と摩耗ライフの大幅な向上が図られている。

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対象は高荷重・ハイトルクな高性能車両で、SUV、クロスオーバー・ユーティリティ・ビークル（CUV）に加え、電気自動車（EV）やハイブリッド自動車（HV）など幅広い車種への対応が想定されている。発売サイズは全57サイズ。

「ブリザック」ブランドは1988年に誕生し、日本全国の一般ドライバーによる装着率でNo.1を誇る。全世界でのメーカー累計出荷本数は3億6000万本に達している。

ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）

ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）

氷上性能については、ブリヂストン独自の「発泡ゴム」技術により凍結路面の水膜を除去して接地性を確保。さらにトレッド幅の拡大で接地面積を広げ、従来品・DM-V3対比で氷上ブレーキ制動距離を11%短縮している。国際的な氷上性能テストに合格したタイヤに付与される「アイスグリップシンボル」も取得済みだ。

雪上性能では「ウィンタートレイルパタン」が採用され、サイプ角度の最適化によりパタンのひっかき効果がDM-V3対比で前後方向に18%、左右方向に30%増加。ブレーキ・ハンドリング・トラクション性能の向上が図られている。

摩耗ライフについては、センターリブを貫通させないパタン設計でトレッド部の剛性を高め、タイヤと路面のすべりを低減することでDM-V3対比14%の向上を達成している。商品設計基盤技術「ENLITEN」（エンライトン）も搭載されている。

ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）