ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ブリヂストン、新スタッドレス『ブリザック アイスピーク』9月1日発売、氷上・雪上性能＆摩耗ライフ向上

ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）
  • ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）
  • ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）
  • ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）
  • ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）

ブリヂストンは9月1日より、スタッドレスタイヤ『ブリザック アイスピーク』（BLIZZAK ICEPEAK）を国内で発売する。好評を博した『ブリザック DM-V3』の後継モデルとして、氷上・雪上性能と摩耗ライフの大幅な向上が図られている。

【画像全4枚】

対象は高荷重・ハイトルクな高性能車両で、SUV、クロスオーバー・ユーティリティ・ビークル（CUV）に加え、電気自動車（EV）やハイブリッド自動車（HV）など幅広い車種への対応が想定されている。発売サイズは全57サイズ。

「ブリザック」ブランドは1988年に誕生し、日本全国の一般ドライバーによる装着率でNo.1を誇る。全世界でのメーカー累計出荷本数は3億6000万本に達している。

ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）

氷上性能については、ブリヂストン独自の「発泡ゴム」技術により凍結路面の水膜を除去して接地性を確保。さらにトレッド幅の拡大で接地面積を広げ、従来品・DM-V3対比で氷上ブレーキ制動距離を11%短縮している。国際的な氷上性能テストに合格したタイヤに付与される「アイスグリップシンボル」も取得済みだ。

雪上性能では「ウィンタートレイルパタン」が採用され、サイプ角度の最適化によりパタンのひっかき効果がDM-V3対比で前後方向に18%、左右方向に30%増加。ブレーキ・ハンドリング・トラクション性能の向上が図られている。

摩耗ライフについては、センターリブを貫通させないパタン設計でトレッド部の剛性を高め、タイヤと路面のすべりを低減することでDM-V3対比14%の向上を達成している。商品設計基盤技術「ENLITEN」（エンライトン）も搭載されている。

ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）ブリヂストン ブリザック アイスピーク（BLIZZAK ICEPEAK）
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブリヂストン

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews