ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

オートサロンで注目「クロス系ルーミー」カスタムパーツが商品化、全国トヨタ販売店で発売

『model LM ルーミー』オーバーランドカスタムパーツ
  • 『model LM ルーミー』オーバーランドカスタムパーツ
  • 『model LM ルーミー』オーバーランドカスタムパーツ
  • フロンフードガーニッシュ
  • フロントルーバーガーニッシュ
  • フロントバンパープロテクター
  • サイドガーニッシュ
  • フェンダーアーチモール
  • リヤコンビガーニッシュ

サンショウが展開するクルマのカスタマイズブランド「model LM（モデルエルエム）」から、トヨタ『ルーミー』向けカスタマイズパーツ8品目が全国のトヨタ販売店で販売開始された。

【画像】「model LM ルーミー」をベースとしたカスタマイズパーツ

今回発売されたのは、東京オートサロン2025にコンセプトカーとして出展された『model LM ルーミー』をベースに商品化したもの。出展時から多くのメディアで注目を集め、一般ユーザーからも発売を期待する声を多数受けて開発を進めてきた。

『model LM ルーミー』オーバーランドカスタムパーツ『model LM ルーミー』オーバーランドカスタムパーツ

『model LM ルーミー』は、同クラスの車種にクロス系スタイルのクルマが少ないところに着目し、新たな購入ユーザー層の発掘を目的として開発された。デザインコンセプトは「オーバーランドカスタム」で、30代から50代男性をメインターゲットとしている。

ブラックパーツとボディとのコントラストにより、ノーマルのルーミーの外観を一変させる。フロントフェイスは4連スロットでマッシブにフェイスリフト、重厚なボトムセンター部はスキッドガードデザインを採用した。加えて、クロスオーバーイメージを強調するサイドビュー、アーバンデザインにまとめたリヤビューにより、ルーミーが新しく生まれ変わる。

リヤコンビガーニッシュリヤコンビガーニッシュ

カスタマイズパーツは8品目で構成される。フロントフードガーニッシュ（4万480円）、フロントルーバーガーニッシュ（3万690円）、フロントバンパープロテクター（6万1930円）、サイドガーニッシュ（4万4330円）、フェンダーアーチモール（4万4110円）、リヤコンビガーニッシュ（2万2880円）、リヤバンパーガーニッシュ（3万250円）、model LMバッジ（3300円）となっている。フル装備での合計価格は27万7970円（いずれも税込み・取付工賃含まず）。

適合車種はトヨタ・ルーミー現行モデルのカスタムG-TとカスタムGで、全て塗装（砂シボ）仕上げ、両面テープ・ビス固定による取付となる。

フロントバンパープロテクターフロントバンパープロテクター

なお同社では、東京オートサロン2026には、model LMの「新コンセプトモデル」を出展する予定としている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ルーミー

トヨタ自動車

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES