トヨタ「my route」、桜島フェリー乗船券販売開始…みかんジュースサービス券付きも発売

トヨタフィナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「my route」は、12月25日から「桜島フェリー旅客往復乗船券」および「桜島カフェ『桜島小みかんジュース』サービス券付き桜島フェリー車両往復乗船券」の販売を開始した。

桜島フェリー旅客往復乗船券は、大人500円、小人260円で販売される。障がい者向けには大人260円、小児140円で提供する。大人1名につき未就学児1名が無料となる。利用可能エリアは鹿児島港と桜島港を結ぶ桜島フェリーだ。

桜島カフェ「桜島小みかんジュース」サービス券付き桜島フェリー車両往復乗船券は、3m以上4m未満の車両が3400円、4m以上5m未満の車両が4700円で販売される。運転手1名分の往復料金を含む価格設定となっている。運転手以外に旅客が乗船する場合は、別途旅客チケットが必要だ。利用可能エリアは桜島フェリーと国民宿舎レインボー桜島「桜島カフェ」となる。

my routeは、「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリだ。近くの行きたい場所やイベントが見つかる機能、テレビや雑誌、ウェブサイトで見つけた行きたい場所を保存できる機能、様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる機能、お得な交通チケットが買える機能などを搭載している。

ダウンロードは無料で、ログインなしですぐ使える。チケット購入には会員登録とクレジットカード等の決済手段の登録が必要となる。

