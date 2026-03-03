ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

新型『プレリュード』専用も登場！「MagSafe」採用のスマートフォンホルダー、ブリッツが発売

ブリッツ スマートフォンホルダー　ホンダ・プレリュード装着例
チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が、完全車種別専用設計のスマートフォンホルダーを新発売。まずは『GR86/BRZ』『86/BRZ』『GRヤリス Gen.2』『シビック/e:HEV/タイプR』『プレリュード』に対応した製品をラインアップする。

このスマートフォンホルダーは運転中でも見やすく、かつ視界の妨げにならない位置にスマートフォンを固定できる点が特徴だ。プライマーレス両面テープにより、簡単かつ確実に取り付けが可能となっている。

製造にはSLS（粉末焼結積層造形）方式の3Dプリンターを採用し、高強度・高剛性を実現した。スマートフォン本体はMagSafeで固定する仕様のため、MagSafeの機構がないスマートフォンでは使用不可。またスマートフォンケースの装着などにより磁力が不足し、正しく取り付けできない場合がある。

適合車種と税込み価格はトヨタ・86（ZN6 2012年4月～2021年10月）/スバル・BRZ（ZC6 2012年3月～2021年7月）用［13202］、トヨタ・GR86（ZN8 2021年10月～）/スバルBRZ（ZD8 2021年8月～）用［13201］、トヨタ・GRヤリス（GXPA16 2024年3月～）用［13203］がそれぞれ1万450円、ホンダ・シビック（FL1 2021年9月～）シビックタイプR（FL5 2022年9月～）シビックe:HEV（FL4 2022年7月～）プレリュード（BF1 2025年9月～）用［13204］が1万2100円となっている。

