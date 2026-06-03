日産『セレナ』の走行中もテレビ視聴が可能に、ブリッツ「テレビジャンパー」にC28系が適合

ブリッツが販売中の「テレビジャンパー」に、e-Powerを含むC28系日産『セレナ』の適合が追加された。税込み価格は2万1780円。

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今回適合が確認されたのは「TV切替」タイプで、日産『セレナ』（C28、FC28、NC28、FNC28、GC28、GFC28、SNC28、SFNC28 2026年2月～）に搭載された「12.3インチ Google搭載 Nissan Connect インフォテインメントシステム」で使用できる。

テレビジャンパーは走行中でも同乗者のテレビ視聴を可能にする電子パーツ。車両側の配線を切断したり加工することが一切不要なので、完全コネクタオンでの取り付けが可能だ。

スイッチ操作でノーマル状態に切り替え可能なTV切替タイプには、超小型スイッチ（H13mm × W15mm × T5mm）が標準で同梱されていて、スイッチを車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることが可能。

また、「BLITZ」ロゴ入りの専用スイッチアダプターが同梱されるほか、アウトランダー用には日産車・三菱車用サービスパネルの「NISSAN TYPE-2」（W24mm × H18mm）も同梱されるので、超小型スイッチ／スタンダードスイッチ／サービスパネル埋め込みスイッチの3つの取り付け方法から好みに合わせて選択できる親切設計となっている。