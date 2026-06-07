C28系『セレナ』をスタイリッシュにローダウン！ ブリッツの車高調「DAMPER ZZ-R」シリーズが適合

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中の車高調キット製品「DAMPER ZZ-R」および「DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus」に、マイナーチェンジ後のe-Powerを含むC28系日産『セレナ』の適合が追加された。

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適合が追加されたのは型式・年式は日産・セレナ（C28, FC28 2026年2月～）およびセレナ e-Power（GC28, GFC28 2026年2月～）。

DAMPER ZZ-Rは幅広い減衰力調整によりストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応できる単筒式（モノチューブ）構造採用の全長調整式＆32段減衰力調整車高調キット。一部車種向けにはアルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケットも採用し、高い強度と軽量化を両立している。

単筒式ならではのΦ44大径ピストンの採用により、減衰力の立ち遅れを抑制し、しなやかな走り心地と追従性を実現している。また、カートリッジ先出しのオーバーホールに対応し、従来にはないスムーズな仕組みで消耗品の交換が可能となっている。業界最長の3年6万km保証も安心できるポイント。

ブリッツ DAMPER ZZ-R セレナ e-Power（GFC28）装着例（基準車高：フロント 38mmダウン / リア 46mmダウン）

今回適合追加のセレナ向けではミニバン特有の腰高感・ロール感が抑えられ、コーナリング性能も向上するほか、2列目・3列目の乗り心地も追求しセッティングが行われている。フロント用に強化ゴムアッパーマウントが付属（リアは純正を使用）し、フロント用調整式スタビリンクキットも付属する。税込み価格は23万1000円。

DAMPER ZZ-R SpecDSC Plusは車室内から簡単に減衰力の調整を可能にした、前述の全長調整式サスペンション「DAMPER ZZ-R」と電子制御式の減衰力調整を組み合わせた車高調キット。コントローラーには2.5インチVA液晶ディスプレイを採用し、4輪の減衰力を常時表示する。業界初の「フルオート」モードを搭載し、乗車人数や走行状態から適切な減衰力で姿勢を安定させる全自動コントロール機能を実現している。Gセンサーを標準搭載し、マップ制御モードでは旋回G・加減速G・車速から細かな減衰力調整が可能。

あらかじめ決めた減衰力設定を20セット、さらにオートモード、マップモードと合わせて22モードメモリー機能を搭載しているが、別売の「GPSセンサーキット」（税込1万3200円）を装着することでより簡単に車速連動制御が可能となり、GPSより車速、時刻、緯度、経度、海抜高度を自動的に取得、コントローラーへの表示も行う。また、別売りの「DSC PLUS リモートスイッチ」（税込3300円）を接続することで、瞬時にモード切り替えが可能になる。

セレナ向けDAMPER ZZ-R SpecDSC Plusの税込み価格は34万1000円となっている。

なお、前述の「DAMPER ZZ-R」はオプションの「DSC PLUS 車種別セット」を取り付けることでこちらのSpecDSC PLUSにアップグレードが可能となっている。ノア/ヴォクシー向けではTYPE-H（税込み11万円）が適用可能だ。

ブリッツ DAMPER ZZ-R セレナ用

ブリッツ DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus セレナ用