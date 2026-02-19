ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

話題の“ゴツゴツ系”コンセプトタイヤに注目！プロクセスxオープンカントリーの壮大な世界観に大興奮だ…大阪オートメッセ2026

大阪オートメッセ2026（2月13日～15日）に巨大なブースを展開し「PROXES（プロクセス）」と「OPEN COUNTRY（オープンカントリー）」の2大看板ブランドに、合計7台ものデモカーを出展したトーヨータイヤ。コンセプトタイヤも前面に押し出しトピック満載の展示ブースとなった。

ブース向かって左側にはプロクセスブランドの世界観を表現する4台のデモカー、さらに右サイドにはオフ＆アウトドアイメージを強く感じさせるオープンカントリーのデモカー3台を展示したトーヨータイヤ。その中央に展示されていたコンセプトタイヤの「PROXES RUGGED×SPORTS」にも大きな注目が集まった。

力強いルックスxスポーティーな走り「PROXES RUGGED×SPORTS」に期待！

まずは注目したのはこのコンセプトタイヤだ。プロクセス ラギッド スポーツは、今年の東京オートサロン2026にてトーヨータイヤブースで世界初公開された。

スポーティなトレッドデザインを持ちながら、同時にラギッドスタイルのサイドウォールを組み合わせる全く新しいカテゴリーのコンセプトタイヤ。シティからハイウェイユースのSUVなどにも走行フィーリングとデザインを兼ね備えた新しい選択肢となるタイヤだ。

タイヤの新カテゴリーを作り出す勢いの注目モデルとなったプロクセス ラギッド スポーツ、見た目のかっこよさはさることながらどんな乗り味へと仕上げてくるのか、今後の展開を楽しみに待ちたいと思う。

ニュル耐久レースはいよいよGT3マシンで参戦！スポーティーな走りを用途に合わせて楽しむ充実のラインナップ

続いて多くの来場者の注目を集めていたのは7台のデモカー。まずはフラッグシップブランドである「AMWxPROXES」ブースに展示された4台のデモカーをチェックしていく。

東京オートサロン2026でお披露目されたニュルブルクリンク耐久レース参戦車両であるメルセデスベンツAMG GT3』は大阪オートメッセ2026でも展示された。モータースポーツに積極的に関わり続けるトーヨータイヤのひとつの象徴ともいえるニュルへの参戦、2026年は最高峰クラスのSP9への参戦を決め、車両も一新しての挑戦となる。長年タッグを組んだTOYO TIRES with Ring Racingとしての参戦だ。

AMG GT3を駆るドライバーにはプロクセス ブランドアンバサダーを務める中山雄一選手が抜擢され、大きな期待が寄せられている。タイヤにはレース用タイヤである「PROXES Slicks（ニュルブルクリンク専用スペック）」をチョイス、ニュルでの走りを支える活躍だけでなくここから得た知見が、さらにプロクセスのタイヤ開発を高レベルに引き上げていくだろう。

BMWM2 CS』はオートスタイリング・ドルトによってチューニングを施された車両。履きこなすのは「PROXES Sport2」（F:275/30R20、R:285/30R20）だ。もともと欧州スポーツへの適性の高さから人気に火が付いたプロクセススポーツ 2にとっては王道の組み合わせだ。

スポーティ全開な走りを楽しめるM2、快適な街乗りからサーキット走行までをオールマイティにこなすことから、プロクセス スポーツ2の真価を幅広いシーンで体感できる。欧州車へのマッチングも抜群なことから、グローバル展開するプロクセス スポーツ2のイメージにもぴたりとはまるデモカーとなった。

トーヨータイヤのイメージカラーを思わせる鮮やかなブルーをまとったトヨタGRカローラ』は、M2と同じく「PROXES Sport2」（265/35R18）履き、ホイールにはレイズのTE37 SAGA S-Plus（18×9.5J）を組み合わせた。

プロクセスの35周年アニバーサリーデモカーとして製作されたこのGRカローラ、コンセプトは普段使いからサーキットまで楽しめるクルマであり、そこにプロクセス スポーツ2はジャストフィットする。世界限定50台のシアンメタリックカラーに加えて、ボディサイドの35周年デカールがプロクセスのアニバーサリーイヤーを強くアピールする車両に仕上がった。

日産R35 GT-R』はGLOBAL AUTOによってセットアップされた車両。こちらはトーヨータイヤが実施しているサーキット走行イベントである「PROXES DRIVING PLESURE（プロクセス・ドライビング・プレジャー）」への参加など、サーキット走行会を思いっきり楽しむことをコンセプトに作られた車両だ（プロクセス35周年＝R35という洒落もきかせたセレクトでもあるとか）。

新たにGT-R専用サイズ（315/30R20／2025年11月発売）のラインアップを拡充した「プロクセス R888RD」を履きこなし、タイムアタックでの高いパフォーマンスを発揮する。R888RDは少しソフト傾向のコンパウンドを採用することで、スライド時のコントロール性能も高めているのも特徴となった。

#オプカンのタフな見た目がかっこいい！オフロード感満点な3台のデモカーに注目

トーヨータイヤのオフロードブランドである「OPEN COUNTRY」（オープンカントリー）では新型RAV4を中心に、3台のデモカーが展示された。

新型トヨタRAV4』は豊田自動織機のデモカーとして製作された車両（RAV4 ADVENTURE アウトドアスタイルコンセプト）で、早速オフロード感満点のカスタムが施された。

豊田自動織機の各種パーツ群を満載した車両はアウトドアをアクティブに楽しむのにぴったりの仕様にセットアップされている。そんな車両を彩っているのが「OPEN COUNTRY R/T」（265/65R17）、人気のホワイトレターで足元をドレスアップ。同時にオフロードイメージを盛り上げつつ、おしゃれ感を高めることにもつなげている。SUVベースのアドベンチャー仕様＝オープンカントリーといった定番セレクトを強く感じさせる足回りコーデとなった。

カスタムベースとしてもいま一番人気のあるSUVといえば、トヨタランドクルーザー250』に違いないだろう。4×4エンジニアリングサービスが手掛けるこのデモカーは、ラギッド感満点のデザインでオープンカントリーの人気モデルとなっている「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」（285/70R17）を履きこなす。

大径ホイールを組み合わせるラグジュアリーな方向性もあるランクル250だが、このクルマではあえてインチダウンした17インチ（BRADLEY FORGED 匠）を採用。その理由は紛れもなく、本気のオフ走行を感じさせる足回りをコーディネートするためだ。ハイトのある70扁平によってR/T TRAILの大きな特徴でもあるラギッドイメージの荒々しいサイドウォールをより広く見せられるのも注目ポイントになっている。

APIO（アピオ）がプロデュースしたスズキジムニーノマド』はプレーンなデザインや、各部にややクラシカルなパーツコーディネートを施したのが特徴。そこに合わせたタイヤは「OPEN COUNTRY 785」（205R16C）。

アイボリーのホワイトレターを採用することで、レトロイメージを足元に注入できるオープンカントリー785は、車両のカスタムコンセプトともぴたりと合致するタイヤとなった。

プロクセス、オープンカントリーの2大ブランドをより深くアピール、複数台のデモカー展示で各種のコーディネート術までを伝える展示となったトーヨータイヤ。

来場者の愛車とプロクセス／オープンカントリーのマッチングをプランするにも絶好のブース展開とした。会期中には中山雄一選手・小山美姫選手・川畑真人選手によるサイン会も行われ、押し寄せたファン達が笑顔いっぱいで選手たちとのふれあいを楽しんでいた。

大阪オートメッセ2026からますます加速し、今年もトーヨータイヤから目が離せない1年になりそうだ。

青を刻め！TOYO TIRES ウェブサイトはこちら
《土田康弘》

