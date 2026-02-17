「マジで欲しい…」大阪オートメッセ2026、トミカコーナーの限定モデルにSNSで羨望の声

タカラトミーは、2月13日から15日までインテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」にトミカコーナーを出展。ここでしか買えない限定トミカの登場にSNSでは、「羨ましすぎんだろ…マジで欲しい」「GRカローラ可愛すぎて震える」など、注目が集まった。

【画像】大阪オートメッセ2026で販売されたトミカシリーズ

会場では、イベント限定のトミカプレミアムをはじめ、多数の商品を販売。トミカプレミアムは、専用の金型を用いて車のフォルム、細かな塗装や印刷、ホイールのデザインなど、細部に至るまで可能な限りリアリティを再現した「大人のためのトミカ」シリーズだ。

今回販売された主な商品は、「tomica ネッツ兵庫 BS GR86 トヨタ GR86」「トミカプレミアム NISMO R34 GT-R Z-tune Proto.」「トミカプレミアム GT-R 4 MODELS Collection」など。

トミカプレミアム GT-R 4 MODELS Collection

また、人気アニメとのコラボレーション商品として「DREAM TOMICA Initial D SPECIAL SET」や、「僕のヒーローアカデミア」の緑谷出久、爆豪勝己モデルも登場。

コレクションを飾るガレージには新色「tomica GARAGE SILVER WHITE Standard Edition」が加わった。さらに「LV-N 日産スカイライン GT-R（R32）グループA プレーンカラー仕様（グレー）」「トミカリミテッド ヴィンテージ トヨタ救急車 FS55V型（消防庁）」なども販売された。

LV-N 日産スカイライン GT-R（R32）グループA プレーンカラー仕様（グレー）

X（旧Twitter）では、「GRカローラ可愛すぎて震える」「GRカローラめっちゃかっこいいし羨ましすぎる～！」「GRカローラ欲しいわ～」「R32、グレー仕様が渋くて羨ましい」「R32のトミカ、グレー仕様渋くてええな」「羨ましすぎんだろ…マジで欲しい」など、話題になっている。