ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「マジで欲しい…」大阪オートメッセ2026、トミカコーナーの限定モデルにSNSで羨望の声

イベントオリジナルトミカ「トヨタ GR カローラ」
  • イベントオリジナルトミカ「トヨタ GR カローラ」
  • イベントオリジナルトミカ「tomica ネッツ兵庫 BS GR86 トヨタ GR86」
  • トミカプレミアム GT-R 4 MODELS Collection
  • トミカプレミアム GT-R 4 MODELS Collection
  • トミカプレミアム NISMO R34 GT-R Z-tune Proto
  • tomica GARAGE SILVER WHITE Standard Edition
  • LV-N 日産スカイライン GT-R（R32）グループA プレーンカラー仕様（グレー）
  • トミカリミテッド ヴィンテージ トヨタ救急車 FS55V型（消防庁）

タカラトミーは、2月13日から15日までインテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」にトミカコーナーを出展。ここでしか買えない限定トミカの登場にSNSでは、「羨ましすぎんだろ…マジで欲しい」「GRカローラ可愛すぎて震える」など、注目が集まった。

【画像】大阪オートメッセ2026で販売されたトミカシリーズ

会場では、イベント限定のトミカプレミアムをはじめ、多数の商品を販売。トミカプレミアムは、専用の金型を用いて車のフォルム、細かな塗装や印刷、ホイールのデザインなど、細部に至るまで可能な限りリアリティを再現した「大人のためのトミカ」シリーズだ。

今回販売された主な商品は、「tomica ネッツ兵庫 BS GR86 トヨタ GR86」「トミカプレミアム NISMO R34 GT-R Z-tune Proto.」「トミカプレミアム GT-R 4 MODELS Collection」など。

トミカプレミアム GT-R 4 MODELS Collectionトミカプレミアム GT-R 4 MODELS Collection

また、人気アニメとのコラボレーション商品として「DREAM TOMICA Initial D SPECIAL SET」や、「僕のヒーローアカデミア」の緑谷出久、爆豪勝己モデルも登場。

コレクションを飾るガレージには新色「tomica GARAGE SILVER WHITE Standard Edition」が加わった。さらに「LV-N 日産スカイライン GT-R（R32）グループA プレーンカラー仕様（グレー）」「トミカリミテッド ヴィンテージ トヨタ救急車 FS55V型（消防庁）」なども販売された。

LV-N 日産スカイライン GT-R（R32）グループA プレーンカラー仕様（グレー）LV-N 日産スカイライン GT-R（R32）グループA プレーンカラー仕様（グレー）

X（旧Twitter）では、「GRカローラ可愛すぎて震える」「GRカローラめっちゃかっこいいし羨ましすぎる～！」「GRカローラ欲しいわ～」「R32、グレー仕様が渋くて羨ましい」「R32のトミカ、グレー仕様渋くてええな」「羨ましすぎんだろ…マジで欲しい」など、話題になっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タカラトミー

大阪オートメッセ

トミカ

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES