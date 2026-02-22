ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ヤマハが“SUV風”新型eバイク発売！「大人な感じ」「めちゃくちゃ欲しい…」とSNSで話題に

ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）
  • ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）
  • ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）
  • ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）
  • ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）
  • ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）
  • ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）
  • ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）
  • ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）

ヤマハ発動機の新型スポーツ電動アシスト自転車（eバイク）『CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）』が3月7日に発売される。クルマでいう“SUV”的な使い方やデザインを盛り込んだマルチパーパスな意欲作に、SNSでは「めちゃくちゃ欲しい…」「若い方が乗ってもきっと格好いい」など注目を集めている。

【詳細画像】ヤマハの新型eバイク『CROSSCORE RV』

「CROSSCORE RV」の開発コンセプトは、「365 days,1 bike～Bring “e” to my life～」。ベースとなる『CROSSCORE RC』が持つオンロードでの走行性にオフロードの要素を追加し、日常の街乗りから休日の冒険まで使用シーンを問わず、 “ちょっとした非日常”を感じられるモデルに仕上げた。

主な特徴は、オンロードでもオフロードでもフィールドを選ばずに走れる走破性、街中でもオフロードでも気軽に乗ることができるファッショナブルなデザイン、自由なライドを妨げない本格オフロード向けコンポーネントを採用している、という3点だ。

ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）

走破性については、街乗りからオフロードまで幅広いシーンに対応するCROSSCORE RCのフレームに、小型軽量かつパワフルな新型ドライブユニット「PWシリーズ S2」を採用したほか、シマノ製12速ドライブトレイン、幅広ハンドルや高剛性フロントフォーク、MAGURAブレーキなど、オフロードでの走行性能を確保する装備を盛り込んだ。本格的なオフロード性能を持たせつつもスタンドを標準装備するなど、日常での使い勝手も犠牲にしていない。

デザインは「シリアス過ぎないファッショナブルさ」をキーワードに、これまでのYPJシリーズが持つ先進的なイメージを核としながらも、より軽やかでファッショブルなスタイリングとし、ファッションやシーンを選ばず使えるスタイリングとした。

ブラックカラーにゴールドのアクセントをあしらい、サドル、ハンドル、タイヤウォールをベージュカラーでコーディネートすることで、従来のYPJシリーズにはない「レトロモダン」なイメージに仕上げている。

ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）

また、マッドガードやリアキャリア、サイドバッグなど、さらに幅広い用途に対応するアクセサリーパーツも多数用意する。

メーカー希望小売価格は38万円（税込）。カラーは「コスミックブラック」のみとなる。

そんな新型CROSSCORE RVの登場にX（旧Twitter）では、「めちゃくちゃ欲しい…」「大人な感じがあって欲しくなった 若い方が乗ってもきっと格好いい」「今日実物を見てカスタムしたら超絶格好良くなると確信しました」などのコメントが寄せられ注目を集めている。

ヤマハ CROSSCORE RVのアクセサリー装着車ヤマハ CROSSCORE RVのアクセサリー装着車

また、「近場だけなら原付二種よりも自由度が高い選択かもしれない」とeバイクの利便性に注目するユーザーも。

このほかにも、「38万は高嶺の華だけど、ちゃんと新製品出しててエラいなヤマハ」「面白そうなコンセプトやけど全幅75cmだし、歩道は完全禁止なやつやね」「もう少し軽やかなカラーの方が良かったんじゃないか？」など、さまざまなコメントで賑わっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ YPJシリーズ

ヤマハ発動機

eバイク・電動アシスト自転車

口コミ記事

トピック

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES