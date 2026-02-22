ヤマハが“SUV風”新型eバイク発売！「大人な感じ」「めちゃくちゃ欲しい…」とSNSで話題に

ヤマハ発動機の新型スポーツ電動アシスト自転車（eバイク）『CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）』が3月7日に発売される。クルマでいう“SUV”的な使い方やデザインを盛り込んだマルチパーパスな意欲作に、SNSでは「めちゃくちゃ欲しい…」「若い方が乗ってもきっと格好いい」など注目を集めている。

【詳細画像】ヤマハの新型eバイク『CROSSCORE RV』

「CROSSCORE RV」の開発コンセプトは、「365 days,1 bike～Bring “e” to my life～」。ベースとなる『CROSSCORE RC』が持つオンロードでの走行性にオフロードの要素を追加し、日常の街乗りから休日の冒険まで使用シーンを問わず、 “ちょっとした非日常”を感じられるモデルに仕上げた。

主な特徴は、オンロードでもオフロードでもフィールドを選ばずに走れる走破性、街中でもオフロードでも気軽に乗ることができるファッショナブルなデザイン、自由なライドを妨げない本格オフロード向けコンポーネントを採用している、という3点だ。

ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）

走破性については、街乗りからオフロードまで幅広いシーンに対応するCROSSCORE RCのフレームに、小型軽量かつパワフルな新型ドライブユニット「PWシリーズ S2」を採用したほか、シマノ製12速ドライブトレイン、幅広ハンドルや高剛性フロントフォーク、MAGURAブレーキなど、オフロードでの走行性能を確保する装備を盛り込んだ。本格的なオフロード性能を持たせつつもスタンドを標準装備するなど、日常での使い勝手も犠牲にしていない。

デザインは「シリアス過ぎないファッショナブルさ」をキーワードに、これまでのYPJシリーズが持つ先進的なイメージを核としながらも、より軽やかでファッショブルなスタイリングとし、ファッションやシーンを選ばず使えるスタイリングとした。

ブラックカラーにゴールドのアクセントをあしらい、サドル、ハンドル、タイヤウォールをベージュカラーでコーディネートすることで、従来のYPJシリーズにはない「レトロモダン」なイメージに仕上げている。

ヤマハ CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）

また、マッドガードやリアキャリア、サイドバッグなど、さらに幅広い用途に対応するアクセサリーパーツも多数用意する。

メーカー希望小売価格は38万円（税込）。カラーは「コスミックブラック」のみとなる。

そんな新型CROSSCORE RVの登場にX（旧Twitter）では、「めちゃくちゃ欲しい…」「大人な感じがあって欲しくなった 若い方が乗ってもきっと格好いい」「今日実物を見てカスタムしたら超絶格好良くなると確信しました」などのコメントが寄せられ注目を集めている。

ヤマハ CROSSCORE RVのアクセサリー装着車

また、「近場だけなら原付二種よりも自由度が高い選択かもしれない」とeバイクの利便性に注目するユーザーも。

このほかにも、「38万は高嶺の華だけど、ちゃんと新製品出しててエラいなヤマハ」「面白そうなコンセプトやけど全幅75cmだし、歩道は完全禁止なやつやね」「もう少し軽やかなカラーの方が良かったんじゃないか？」など、さまざまなコメントで賑わっている。