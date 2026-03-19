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「復活キター!!」日産のSUV『ムラーノ』12年ぶりの日本復活にSNS歓喜！ 関心は「左ハンドル」と「価格」に…

2027年の日本導入が発表された日産 ムラーノ
  • 2027年の日本導入が発表された日産 ムラーノ
  • 日産 ムラーノ 2026年モデル（北米仕様）
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日産自動車は3月17日、米国で生産するSUV『ムラーノ』を日本市場に導入し、2027年初頭より販売を開始すると発表した。2015年の販売終了から約12年ぶりの復活となる。SNSでは、「ムラーノ復活キター!!」「懐かしい！」「日産車のラインナップが増えるのは良いこと」などさまざまなコメントが寄せられ話題となっている。

【画像】2027年初頭に日本市場に復活する『ムラーノ』

「ムラーノ」は、米国テネシー州にある北米日産のスマーナ工場で生産。日産は本年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、同モデルを日本市場に導入する。

ムラーノは2002年に初代が発表され、2004年に日本で販売を開始。2008年に2代目が登場したが、2015年4月で販売を終了していた。以降も北米などではモデルチェンジを続け、現行モデルは4代目となる。

日産 ムラーノ 2026年モデル（北米仕様）日産 ムラーノ 2026年モデル（北米仕様）

4代目ムラーノは洗練されたデザインとプレミアム機能、シームレスな接続性を特徴としている。スリークでモダンな外観に、内装には高級感あふれる装備が用意されている。パノラマムーンルーフや、ヒーター、ベンチレーション、マッサージ機能付きのフロントシート、後部座席ヒーター、64色のアンビエントライトなどが選択可能だ。

運転支援機能も充実しており、日産セーフティシールド360を標準装備。さらに、新たに2つのカメラ技術が採用された。エンジンルームを透視したような視界を提供する「インビジブルフードビュー」と、駐車時に車両周囲8方向の仮想視点を提供する「3Dアラウンドビューモニター」だ。また、高速道路走行をサポートするプロパイロットアシストも搭載されている。

パワートレインには、2.0リットルVC-Turbo（可変圧縮比ターボ）エンジンを採用。241hpのパワーと260lb-ft（353Nm）のトルクを発生し、9速オートマチックトランスミッションと組み合わされる。パドルシフトも装備され、スポーティな走行も可能だ。

日産 ムラーノ 2026年モデル（北米仕様）日産 ムラーノ 2026年モデル（北米仕様）

現時点では日本に導入される仕様の詳細は明らかになっていないが、米国仕様と同じ「左ハンドル車」として輸入される見通しだ。価格は4万1670ドル（約662万円）からとなっており、日本での販売価格にも注目が集まる。

約12年ぶりの日本市場復活となるムラーノにX（旧Twitter）では、「なんと日本でムラーノが復活とな」「ムラーノ復活キター！！」「日産車のラインナップが増えるのは良いこと」「まじか めたくそかっこよくなったやん 俺は好きだ」「モダンリビングなインテリアが良き」など、喜びの声が上がっている。

このほか、「懐かしいですね！デザイン日産を象徴してました」「懐かしい！ 当時、独特なフォルムだったのを覚えてる」など、往年のムラーノに懐かしさを覚えるというファンの声や、かつてのオーナーからのコメントも寄せられていた。

日産 ムラーノ 2026年モデル（北米仕様）日産 ムラーノ 2026年モデル（北米仕様）

また左ハンドル車での輸入となることについては、「流石に逆輸入でもハンドルは右ハンドルにして欲しいよね」「販売まで1年あるので、がんばって右ハンドルにしてほしい」など、右ハンドルへの変更を求めるコメントが目立つ。

価格についても、「800万円出して今の日産車を買う層がどれくらいいるか…私はムラーノ大好きなんで買いたいなとは思うけど」「いくら？エクストレイルより ムラーノが欲しい。 750万くらいになるのだろうか？」など高い関心が寄せられている。

《レスポンス編集部》

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