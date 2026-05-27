ブレイズの4輪特定小型原付「e-CARGO」、NFC追加…かざすだけで電源ON/OFF

ブレイズは、16歳以上で免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に該当する4輪モデル『BLAZE e-CARGO』に、NFC（近距離無線通信）チップによる電源ON/OFF機能を追加したと発表した。

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ブレイズ イーカーゴは、コンパクトなサイズながら4輪構造による安定性と、実用的な大容量荷台を備える電動モビリティだ。配送や現場作業など、乗り降りが多い場面での利便性向上を狙う。

NFC（近距離無線通信）チップによる電源ON/OFF機能を追加

新たに搭載したNFC機能では、専用チップを車載モニターにかざすだけで電源操作が可能になる。使用後も同様の動作で電源OFFでき、ボタン操作は不要とする。

物理キーも標準装備

一方で、物理キーも標準装備する。NFCチップと物理キーのデュアル起動方式とし、紛失や電波トラブル時にも対応する設計だ。

ブレイズ イーカーゴは、公道走行にも対応する。バッテリーは取り外して室内で充電でき、車体に装着したまま家庭用100Vコンセントから直接充電することも可能だ。

主な仕様として、最大積載量は30kg、定格出力は0.5kW、航続距離は約50km（バッテリー1本あたり、使用環境により異なる）。登坂能力は勾配17°（約31%）で、車両重量は約100kgとする。サイズは全長1900mm×全幅600mm×全高1260mmだ。

価格は税込54万7800円。バッテリー1個を標準装備し、別途配送費用がかかる。配送予定は2026年9月で、性能等確認試験は2026年内に取得予定としている。