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ブレイズの4輪特定小型原付「イーカーゴ」、専用カバーを発売…雨風やUVから荷台保護

ブレイズの4輪特定小型原付「イーカーゴ」向け専用カバー
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ブレイズは5月18日、4輪の特定小型原付「BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）」のオプション製品として「専用カバー」を発売したと発表した。

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ブレイズ イーカーゴは、コンパクトな車体に4輪構造と大容量の荷台を組み合わせた電動モビリティで、発売以降は全国の法人・個人から問い合わせが寄せられている。

専用カバーは、雨天時の運用や積載した荷物の保護といった要望を受けて開発した。軽量ながら引き裂きに強い210Dオックスフォード生地を採用し、裏面にはシルバーコーティング加工を施した。防水性に加え、遮熱性やUVカット効果で雨や風、雪、ホコリ、紫外線による日焼けから車両を保護する。

また、荷台に積んだ荷物が外部から見えにくくなることで防犯面にも配慮した。車体サイズに合わせて車両をすっぽり覆えるとしており、フロント部分は調整可能で風によるめくれを防ぐ。未使用時は折りたたんで収納袋に収められる。

商品名が「ブレイズ イーカーゴ 専用カバー」、販売価格が税込8800円。サイズは全長2000mm×全幅650mm×全高1300mmで、素材は210Dシルバーコーテッドオックスフォード生地。発送は2026年9月頃、順次出荷を予定する。

《森脇稔》

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