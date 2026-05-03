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サン・エンペラー、四輪特定小型原付「LBIRD」など4モデルを展示…FIELD STYLE TOKYO 2026

特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」
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電動モビリティメーカー、サン・エンペラー（有限会社龍昇）は、5月9日（土）・10日（日）の2日間、東京ビッグサイト（西展示棟・南展示棟）で開催される「FIELD STYLE TOKYO 2026」に出展すると発表した。

【画像】四輪特定小型原付「LBIRD」

同社は屋内展示場内にブースを設け、特定小型原付の4モデルを展示する予定だ。

新製品「LBIRD」は、サン・エンペラーが手がける特定小型原付として初となる四輪モデルだ。価格は29万7000円（税込）。

四輪構造による高い接地安定性で走行時のふらつきを大幅に軽減し、後輪にはWモーターを採用して坂道にも対応する。最大航続距離は50kmの大容量バッテリーを搭載し、バッテリーは取り外して自宅やオフィスでも充電できる。

特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」

ペットも乗車できる最大3つの積載スペースを備えるほか、一般的なサイズの買い物かごをそのまま乗せられるオプションも用意する。歩道（6kmモード）と車道の両方を走行でき、3つの速度モードを搭載。16歳以上であれば免許不要で乗れ、ヘルメットは努力義務となっている。公道走行にはナンバーの取得と自賠責保険への加入が必要だ。

現在、クラウドファンディングサイト「マクアケ」にて数量限定の先行予約を受け付けている。

三輪モデルの「SUNRIN」は価格19万8000円（税込）で、最大航続距離60km、前後輪サスペンション（後輪は独立式）を搭載する。

「SS1」は同社初の特定小型原付で価格18万6000円（税込）。座って乗れるキックボード形状で、国土交通省認定機関「JATA」の適合通知済み車両だ。

「Easy」は価格16万5000円（税込）で、500Wモーターと大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で最大80km走行できる。工具不要で折りたたみが可能だ。

特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」

サン・エンペラーは2022年12月に名古屋市で活動を開始した電動モビリティの国内メーカーだ。全国400店舗以上の販売協力店と連携し、製品・サービスを提供している。

FIELD STYLE TOKYO 2026の開催時間は9:00～17:00。チケットは前売1日券1800円・2日券2800円、当日1日券2300円で、小学生以下は無料、ペット同伴も可能だ。

《森脇稔》

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