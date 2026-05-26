ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ランドローバー横浜、「ZEROPOD × DEFENDER EXPERIENCE DAYS」開催…6月6‐7日

大人5人がくつろげるラグジュアリーリビング「ZERO POD」
  • 大人5人がくつろげるラグジュアリーリビング「ZERO POD」
  • 大人5人がくつろげるラグジュアリーリビング「ZERO POD」
  • ディフェンダーOCTA
  • ディフェンダーOCTA
  • ランドローバー横浜

建築・デザインスタジオのMARIO DEL MAREは、ランドローバー横浜と共同で6月6日（土）～6月7日にイベントを実施する。

【画像全5枚】

イベント名は「ZEROPOD × DEFENDER EXPERIENCE DAYS」。テーマは「人と自然の新時代」で、DEFENDERオーナーなどを対象にしたラグジュアリーアドベンチャーの企画だ。

開催は2026年6月6日（土）～6月7日（日）で、時間は10:00～18:00となる。両日とも15:00より約30分間、ZERO POD開発者・建築家の下平万里夫氏による特別講演を行う。

開催場所はランドローバー横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい4-8-1）。参加費は無料で、『ディフェンダーOCTA』の特別試乗は事前予約制とする。一般入場の申込は不要で、当日自由に来場できる。

プログラムは4つ。1つ目は「Exhibition」として、旅する建築「ZERO POD」の特別展示を実施する。大人5人がくつろげるラグジュアリーリビングを、設営にかかる時間を3分として紹介している。

2つ目は「Talk Session」で、特別トークセッション「一万年の時を超えて、人類は再び、自然の中に帰る」を行う。

3つ目は「Test Drive」で、『ディフェンダー』史上最高峰の走破性とされる「OCTA」の特別試乗を実施する。

4つ目は「Coffee Service」で、出張バリスタ「DeliBarista」によるスペシャルコーヒーサービスを提供する。

MARIO DEL MAREの代表建築家・下平万里夫氏は、ZERO PODを「人が自然の中に還る場所をつくるプロダクト」と位置づけ、ディフェンダーとの組み合わせで「行ける場所が増えた」という体験を届けたいとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ランドローバー（Land Rover）

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews