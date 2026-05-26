ランドローバー横浜、「ZEROPOD × DEFENDER EXPERIENCE DAYS」開催…6月6‐7日

建築・デザインスタジオのMARIO DEL MAREは、ランドローバー横浜と共同で6月6日（土）～6月7日にイベントを実施する。

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イベント名は「ZEROPOD × DEFENDER EXPERIENCE DAYS」。テーマは「人と自然の新時代」で、DEFENDERオーナーなどを対象にしたラグジュアリーアドベンチャーの企画だ。

開催は2026年6月6日（土）～6月7日（日）で、時間は10:00～18:00となる。両日とも15:00より約30分間、ZERO POD開発者・建築家の下平万里夫氏による特別講演を行う。

開催場所はランドローバー横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい4-8-1）。参加費は無料で、『ディフェンダーOCTA』の特別試乗は事前予約制とする。一般入場の申込は不要で、当日自由に来場できる。

プログラムは4つ。1つ目は「Exhibition」として、旅する建築「ZERO POD」の特別展示を実施する。大人5人がくつろげるラグジュアリーリビングを、設営にかかる時間を3分として紹介している。

2つ目は「Talk Session」で、特別トークセッション「一万年の時を超えて、人類は再び、自然の中に帰る」を行う。

3つ目は「Test Drive」で、『ディフェンダー』史上最高峰の走破性とされる「OCTA」の特別試乗を実施する。

4つ目は「Coffee Service」で、出張バリスタ「DeliBarista」によるスペシャルコーヒーサービスを提供する。

MARIO DEL MAREの代表建築家・下平万里夫氏は、ZERO PODを「人が自然の中に還る場所をつくるプロダクト」と位置づけ、ディフェンダーとの組み合わせで「行ける場所が増えた」という体験を届けたいとしている。