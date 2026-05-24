レンジローバーの特別仕様「ロンドン エディションズ」第2弾、ウェストミンスターとバタシーが登場

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、「レンジローバー ロンドン エディションズ」の第二弾として、「レンジローバー ウェストミンスター エディション」と「レンジローバー スポーツ バタシー エディション」を発表した。5月22日より、全国の正規販売リテイラーネットワークにて受注を開始している。

【画像】レンジローバーの特別仕様「ロンドン エディションズ」第2弾

同シリーズは、英国のラグジュアリー、個性、独創性を称え、ロンドンを代表する地区の歴史や雰囲気をモデルのデザインに落とし込んだ特別仕様車だ。

2026年4月に発表した第一弾では、高級住宅街ベルグレイヴィアの気品を表現した「レンジローバー ベラール ベルグレイヴィア エディション」と、クリエイティブな文化が息づくホクストンの精神を体現した「レンジローバー イヴォーク ホクストン エディション」を導入。今回の第二弾2モデルが加わり、全4モデルで「ロンドン エディションズ」が完成する。

レンジローバー ウェストミンスター エディション

「ウェストミンスター エディション」は、ビッグ・ベン、ウェストミンスター寺院、バッキンガム宮殿が立ち並ぶエリアへの敬意を表したフラッグシップモデルだ。

エクステリアにはプレミアムメタリックペイントと「WESTMINSTER」ロゴ、コントラストダイヤモンドターンドフィニッシュの22インチアロイホイールを採用。インテリアには英国首相官邸ダウニング街10番地を象徴する10本のラインをあしらったナチュラルブラックバーチのパネルを配し、メリディアン 3Dサラウンドサウンドシステムが格別な空間を演出する。

価格は、3.0リットル直列6気筒ディーゼルエンジン（MHEV）搭載の「D350（SWB）」が2086万円、4.4リットルV型8気筒ガソリンエンジン（MHEV）搭載の「P530（SWB）」が2342万円（いずれもメーカー希望小売価格、消費税込）。

レンジローバー スポーツ バタシー エディション

「スポーツ バタシー エディション」は、かつてのインダストリアルなアールデコ建築が現代的な文化空間へと変貌を遂げたバタシーにちなんだモデルだ。革新の精神を、大胆かつ現代的なデザインで表現している。

エクステリアにはブラックコントラストルーフ、ブラックエクステリアパック、サテンブラックの22インチアロイホイールを採用。インテリアのセンターコンソールやトレッドプレートには「BATTERSEA EDITION」のスクリプトが刻まれ、シートにはコントラストステッチ（ピメントレッドまたはシンダーグレイ）が施されている。

価格は、3.0リットル直列6気筒ディーゼルエンジン（MHEV）搭載の「D300」が1422万円（メーカー希望小売価格、消費税込）。

レンジローバー ウェストミンスター エディション