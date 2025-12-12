ビジネスに『ディフェンダー』を！ 商用モデル「DEFENDER HARD TOP」日本初導入、価格は998万円から

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、人気SUV『ディフェンダー』の商用モデル「DEFENDER HARD TOP」を導入し、12月11日より全国の正規販売リテイラーネットワークにて受注を開始した。

【画像】ディフェンダーの商用モデル「DEFENDER HARD TOP」

ディフェンダーブランドにおいて日本初導入となる商用モデルの「DEFENDER HARD TOP」は、1950年代に人気を博した初代「ランドローバー・シリーズI」の商用モデル「HARD TOP（ハードトップ）」の名を受け継いで復活したもので、ディフェンダー史上最も高い堅牢性と実用性、そしてオフロード走破能力と圧倒的な積載量を兼ね備えたモデルとなっている。

ランドローバー『ディフェンダー』の商用モデル「DEFENDER HARD TOP」

「ディフェンダー110」のボディに、3.0リットル直列6気筒インジニウムターボディーゼルエンジン（MHEV）を搭載し、2人乗り仕様にして、乗員スペースと荷室を仕切る固定式フルハイトパーティションを装備、最大2059リットルのラゲッジスペースを確保している。

さらに、フルフラットのラバーマットや、後部アンダーフロアストレージスペース（58リットル）、さらに前席にも施錠可能で照明付きの大容量のアンダーフロアストレージスペース（155リットル）があり、サイドおよびリアドアから荷物を出し入れでき、積載効率を高めビジネスユースに最適な設計にしている。

メーカー希望小売価格は998万円（消費税込）。

