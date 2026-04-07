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『ディフェンダー』旧型をレストア＆カスタム、「TWISTED T110」展示へ…オートモビルカウンシル2026

『ディフェンダー』旧型をレストア＆カスタムした「TWISTED T110」
  • 『ディフェンダー』旧型をレストア＆カスタムした「TWISTED T110」

バリュエンスジャパンは、4月10日から12日まで、幕張メッセ国際展示場5・6ホールで開催される自動車カルチャーイベント「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」に出展する。

同イベントは今年で11周年を迎え、自動車の歴史を軸にヘリテージカーからモダンカーまでを集める3日間の催しだ。展示や販売に加え、トークセッション、アート、音楽、マルシェなどを通じて、自動車を取り巻く多様な文化を紹介する。

出展では、英国発のカスタムカーブランド「TWISTED」を紹介する。TWISTEDは熟練の職人が車両を一度分解し、ハンドメイドで現代技術を融合させながら再構築するという。ベース車両の旧型『ディフェンダー』に、快適性・機能性・走破性を追求したカスタマイズを施し、唯一無二の一台を作るとしている。

会場では、TWISTEDの世界観を体現するモデル「TWISTED T110」を展示予定だ。実車での確認に加え、カスタム事例の紹介や受注販売に関する相談に対応する。TWISTEDはT90とT110の2タイプを展開し、用途や志向に応じた提案を行うとしている。

なお、TWISTEDが提供する車両は、JAGUAR LAND ROVERのディフェンダー車両を独自に修復およびカスタマイズしたもので、JAGUAR LAND ROVERとは一切関係がないと明記している。

《森脇稔》

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