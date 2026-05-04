歴代最強!! ポルシェ『911ターボS』新型が日本上陸…4月の新型車記事ベスト5

4月に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位は、ポルシェ『911ターボS』新型の日本初公開でした。2025年9月から予約を受け付けており、待ちに待った実車の披露でした。そして日産の新型車開発計画が2本ランクインしています。
ポルシェジャパンは10日に開幕した自動車文化の祭典「オートモビルカウンシル2026」で、ツインターボハイブリッドを搭載した新型ポルシェ『911ターボS』を日本初公開した。2025年9月8日より予約受注を開始していたモデルで、今回公開された車両が上陸第一号車となる。
日産自動車は、2025年8月に生産を終了した高性能スポーツカー『GT-R』を復活させる計画であることを明らかにした。14日に開催された長期ビジョン発表会で、イヴァン・エスピノーサCEOが記者からの質問に答え「GT-Rは出す」と明言した。時期については未定。
日産自動車は4月14日、「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを発表した。あわせて、新型『エクストレイルe-POWER』と『ジュークEV』を初公開した。
トヨタ自動車は、コンパクトSUV『ヤリス クロス』の改良新型を欧州で発表した。ヤリス クロスはフランスのトヨタ モーター マニュファクチャリング フランスで生産されており、トヨタの欧州のベストセラーモデルのひとつ。
メルセデスベンツは、主力セダン『Cクラス』新型を発表した。完全電動化した「オール・ニュー・エレクトリック・Cクラス」として登場している。