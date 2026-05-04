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歴代最強!! ポルシェ『911ターボS』新型が日本上陸…4月の新型車記事ベスト5

ポルシェ 911ターボS 新型（オートモビルカウンシル2026）
  • ポルシェ 911ターボS 新型（オートモビルカウンシル2026）
  • 1976年式のポルシェ911と、911ターボS 新型（オートモビルカウンシル2026）
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  • 日産CEOが「GT-Rは出す」と復活を明言。写真は2025年に生産を終了した最終型のGT-R
  • 日産 GT-R 歴代モデル（参考画像）
  • 日産自動車 イヴァン・エスピノーサCEO（4月14日）
  • 日産 エクストレイル e-POWER 新型

4月に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位は、ポルシェ『911ターボS』新型の日本初公開でした。2025年9月から予約を受け付けており、待ちに待った実車の披露でした。そして日産の新型車開発計画が2本ランクインしています。


1位） ポルシェ『911ターボS』新型が日本初公開、史上最強の711psツインターボハイブリッド搭載、3635万円から：159 Pt.

ポルシェジャパンは10日に開幕した自動車文化の祭典「オートモビルカウンシル2026」で、ツインターボハイブリッドを搭載した新型ポルシェ『911ターボS』を日本初公開した。2025年9月8日より予約受注を開始していたモデルで、今回公開された車両が上陸第一号車となる。
400Vシステムを採用した軽量な「T-ハイブリッドドライブ」テクノロジーを搭載





2位） 日産CEO「GT-Rは出す」復活を明言、発表までは「スカイラインで楽しんで」：113 Pt.

日産自動車は、2025年8月に生産を終了した高性能スポーツカー『GT-R』を復活させる計画であることを明らかにした。14日に開催された長期ビジョン発表会で、イヴァン・エスピノーサCEOが記者からの質問に答え「GT-Rは出す」と明言した。時期については未定。
経営再建計画“Re:Nissan”、さらにその先





3位） 日産、新型『エクストレイルe-POWER』と『ジュークEV』初公開…『スカイライン』次期型も予告：95 Pt.

日産自動車は4月14日、「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを発表した。あわせて、新型『エクストレイルe-POWER』と『ジュークEV』を初公開した。
商品ポートフォリオの刷新





4位） トヨタ『ヤリス クロス』に改良新型、新グリルとLEDヘッドランプで表情刷新…欧州発表：72 Pt.

トヨタ自動車は、コンパクトSUV『ヤリス クロス』の改良新型を欧州で発表した。ヤリス クロスはフランスのトヨタ モーター マニュファクチャリング フランスで生産されており、トヨタの欧州のベストセラーモデルのひとつ。
上質感を高めた内装





5位） メルセデスベンツ『Cクラス』新型発表、初のフル電動モデルに…航続最大762km：60 Pt.

メルセデスベンツは、主力セダン『Cクラス』新型を発表した。完全電動化した「オール・ニュー・エレクトリック・Cクラス」として登場している。
電動化によってミッドサイズセグメントを再定義


《高木啓》

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