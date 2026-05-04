歴代最強!! ポルシェ『911ターボS』新型が日本上陸…4月の新型車記事ベスト5

4月に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位は、ポルシェ『911ターボS』新型の日本初公開でした。2025年9月から予約を受け付けており、待ちに待った実車の披露でした。そして日産の新型車開発計画が2本ランクインしています。