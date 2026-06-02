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三菱電機の株主総会など…5月掲載の人事情報まとめ

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5月に公開された人事情報に関する記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は三菱電機の定時株主総会に関する記事に注目が集まりました。


1位） 三菱電機・人事情報　2026年6月開催予定定時株主総会日付：234 Pt.

三菱電機（本社：東京都千代田区、執行役社長：漆間 啓）は、2026年6月に開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者について下記の通り発表しました。
取締役候補者




2位） 古河電気工業・人事情報　2026年4月1日付・6月開催予定の第204回定時株主総会日付：128 Pt.

古河電気工業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森平 英也）は、2026年4月1日付の執行役員等の異動および委嘱業務、6月開催予定の当社第204回定時株主総会に提案する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の人事異動について下記の通り発表しました。
執行役員の異動、取締役候補者




3位） トヨタ自動車・人事情報　2026年4月1日付・第122回定時株主総会後付：61 Pt.

トヨタ自動車（本社：愛知県豊田市、代表取締役社長：近 健太）は、2026年4月1日付の役員人事および第122回定時株主総会日付の取締役の体制について下記の通り発表しました。
取締役の体制




4位） 東海理化・人事情報　2026年4月1日付：41 Pt.

東海理化（本社：愛知県丹羽郡大口町、代表取締役社長：二之夕 裕美）は、2026年4月1日付の役員人事異動について下記の通り発表しました。
4月1日付人事情報




5位） 日産自動車・人事情報　2026年4月1日付：35 Pt.

日産自動車（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は、2026年4月1日の部長級人事異動について下記の通り発表しました。
部長級人事異動


《レスポンス編集部》

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