「激渋ですやん」マツダ『ロードスター』から採用の新色「ジンクグリーン」発表にSNS注目！

マツダは5月31日、新塗装色「ジンクグリーンメタリック」を開発したと発表。『ロードスター』と『ロードスター RF』から順次導入する。この発表にSNSでは、「激渋ですやん」「この色イイな」など話題となっている。

【画像】マツダの新塗装色「ジンクグリーンメタリック」

「ジンクグリーンメタリック」は、自然の風景にも都市の景観にも調和しつつ、タフさと洗練を兼ね備えたモダンな緑系色だという。

マツダの緑系色はこれまでに約80色あり、歴代ロードスターでも採用されてきた。こうした要望を背景に、4代目ロードスターで初めて緑系色を採用する。

マツダ『ロードスター』から順次採用される新色「ジンクグリーンメタリック」

「ジンクグリーンメタリック」は、工業製品の耐久性を高める下地塗料「ジンククロメートプライマー」の色味や質感に着想を得た。暗所ではソリッド調の質感で引き締まった印象をつくり、明所では繊細なメタリックの輝きでボディの造形美を際立たせるとしている。

色設計では、青みを帯びた光輝材の配合や、粒径・配列の最適化を行った。光の移ろいや時間帯で多様な表情を見せるカラーとしている。

この発表にX（旧Twitter）では、「激渋ですやん」「アストンマーチンのチルターングリーンみたいだ。綺麗」「この色イイな！ またロードスター欲しくなった」「やべー、めっちゃいいな。買うか」「地味そうに見えるけど、実物見るまでわからんな。マツダのプレミアムカラー光当ててみるとみんな綺麗だからな」「タン系の幌と合わせたらもっといい感じになりそう」「メタリックすぎる緑はシャープな顔と合わないと思ってたけど、これはめちゃくちゃいい」など、話題となっている。

また、歴代モデルで様々なカラーリングを展開してきたロードスターだけに、「もっとクラシックなグリーンを頂戴」「明度・彩度の高いビタミンカラーが欲しいです！」「ネイビーブルーマイカのロードスター対応もお願いします！」など、さらなる新色への要望も多数寄せられていた。

マツダ『ロードスター』から順次採用される新色「ジンクグリーンメタリック」