「こういうのでイイんだよ」元祖スポーツネイキッドの新型、ドゥカティ『モンスター』にSNSでは期待の声

ドゥカティジャパンは、新型『モンスター』を6月21日より発売すると発表した。価格は169万円から。これを受けSNS上では「こういうのでイイんだよ」「肩の力抜いたネイキッドいいね」など注目が集まっている。

【詳細画像】ドゥカティ モンスター 新型

日本市場には「モンスター＋（プラス）」モデルのみを導入する。カラーはドゥカティ・レッド（169万円）とアイスバーグ・ホワイト（171万円）の2色で発売を開始し、スポーツカラー（179万円）は2026年10月頃の発売を予定している。

モンスターは1992年のケルン・ショーで初公開され、スポーツネイキッドという新たなカテゴリーを切り拓いたモデルだ。ドゥカティの量産車として最も長い歴史を誇るモンスターは、30年以上にわたり進化を続け、「モンスタリスティ」と呼ばれる世界的なファンコミュニティを形成してきた。

ドゥカティ モンスター

新型モンスターには、ドゥカティ史上最軽量となる新開発の890cc V2ツインエンジンを搭載する。エンジン重量は54.4kgで、最高出力111ps（9000rpm）、最大トルク91.1Nm（7250rpm）を発揮する。

3000rpmで最大トルクの70％、4000～1万rpmでは80％を発揮する幅広いパワーバンドが特徴で、市街地からスポーティな走行まで幅広いシーンに対応する。インテーク可変バルブ・タイミング・システムを採用し、4つのパワーモードと4つのライディングモードを備える。

先代モデル比で4kgの軽量化を実現し、燃料を除いた装備重量は175kgに抑えられた。

燃料タンク、ライダーシート、パッセンジャーシートが描く「3アーチ・フライライン」は、モンスターの象徴的なシルエットとして継承されている。フロントには『パニガーレ V4』へのオマージュとして「ダブルCデザイン」を採用したコンパクトな新デザインのヘッドライトを装備する。

ドゥカティ モンスター

シャシーにはアルミニウム合金製モノコックフレームを採用。サスペンションはショーワ製43mm径倒立フロントフォークとプリロード調整可能なリアモノショック、ブレーキはブレンボ製コンポーネント、タイヤはピレリ製ディアブロ・ロッソ4（フロント120/70 ZR17、リア180/55 ZR17）を装着する。

電子制御面では、ドゥカティ・クイック・シフト2.0を採用。5インチ・カラーTFTディスプレイとフルLEDライティングシステムも備える。シート高は775mmで、燃料タンク容量は14リットルだ。

これに対しX（旧Twitter）上では、「こういうのでイイんだよ」「肩の力抜いたネイキッドいいね」など、ファンからは喜びの声が上がった。また、「一足先に試乗してきました」「ツーリング行きたくなってきた」など、ドゥカティの最新バイクに興味を持つバイクファンの様子が見られた。