ヤマハのスポーツスクーター『XMAX』に新色登場、初の「ヤマハブルー」も　価格は73万7000円

ヤマハ発動機販売は、249ccエンジンを搭載するスポーツスクーター『XMAX ABS』のカラーリングを一部変更し、7月7日に発売する。メーカー希望小売価格は73万7000円（税込）。

【画像】ヤマハ『XMAX』の全カラーラインアップ

「XMAX」は、2眼ヘッドランプやブーメランをモチーフとしたサイドカバーなど、ヤマハ「MAXシリーズ」のイメージを受け継ぐスタイリングに、軽快な走行性能や快適性・実用機能をバランスさせた人気モデル。

今回新たに「マットダークグレー」と「ブルー」の2色を採用し、従来の「グレー」「ブラック」を合わせ全4色展開となる。

ヤマハ XMAX ABS（マットダークグレーメタリック9）

新色の「マットダークグレー」は、金属的な質感を持つ塗料「クリスタルグラファイト」をボディカラーに採用。サイドカバーをはじめ、レッグシールド、フロント、ハンドル、マフラーの各カバー、前後フェンダーにマットなブラックを組み合わせ、上質感を高めた。継続色の「ブラック」とは、艶あり・艶消しのコントラストが際立ち、ひと味違う精悍な印象となっている。

「ブルー」は、ヤマハのレース活動を象徴するカラーを「XMAX」として初採用。シートステッチにもブルーをあしらうことで、スポーティな個性を際立たせる。

ヤマハ XMAX ABS（ディープパープリッシュブルーメタリックC）