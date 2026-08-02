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ヤマハの原付電動スクーター『JOG E』全国発売へ…7月のモーターサイクル記事ベスト5

ヤマハ JOG E（ディグニファイドグレーメタリック）
  • ヤマハ JOG E（ディグニファイドグレーメタリック）
  • ヤマハ JOG E（コンクリートグレー）
  • スズキ Vストローム250（マットフラッシュブラックメタリック/パールネブラーブラック）
  • スズキ Vストローム250（パールネブラーブラック/ソリッドダズリングクールイエロー）
  • スズキ Vストローム250（ダイヤモンドレッドメタリック/パールネブラーブラック）
  • 新型スズキ『GSX-R1000R』と開発メンバー。車両に跨るのがチーフエンジニア東郷隼也さん
  • スズキ GSX-R1000R 新型
  • ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch

7月に公開されたモーターサイクルの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。ヤマハが原付一種免許で乗れる電動スクーター『JOG E』を全国で販売開始しました。



1位） ヤマハの原付電動スクーター『JOG E』全国発売へ、本体のみなら約16万円で買える：193 Pt.

ヤマハ発動機販売は、原付一種免許で乗れる電動スクーター『JOG E（ジョグ イー）』を7月17日に全国発売すると発表した。
航続距離は53km、満充電まで6時間





2位） 現代風アレンジで表情一新！ スズキ『Vストローム250』7月23日発売、価格は68万5300円：105 Pt.

スズキは7月23日に、250ccスポーツアドベンチャーツアラー『Vストローム250』の仕様を一部変更し発売する。メーカー希望小売価格は68万5300円（税込）。
街中から高速道路、山岳路まで快適に楽しめる





3位） なぜ標準装備にしなかった？ 新型『GSX-R1000R』のウイングレットに込めた“スズキの哲学”：83 Pt.

「ウイングレットが好きかどうかは、好みがありますから」
空力性能とハンドリング、その両立に挑んだ







4位） ホンダ『CB400スーパーフォア』価格は99万8800円に、「Eクラッチ」専用モデルとして発売：62 Pt.

ホンダは7月10日、直列4気筒・399ccエンジンを搭載した新型ネイキッドスポーツ『CB400 SUPER FOUR E-Clutch』を、8月21日に発売すると発表した。メーカー希望小売価格は99万8800円（税込）と、100万円を切る価格でのリリースとなる。販売計画台数は4600台。
新設計の直列4気筒399ccエンジン





5位） 「100万円切り」はあるか？ 新型『CB400スーパーフォア』、ホンダが鈴鹿8耐で“本気のサプライズ”！：57 Pt.

7月3日～5日に開催された「鈴鹿8耐」（2026 FIM 世界耐久選手権“コカコーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会）のGPスクエア（メインストレート裏にある最大のイベント広場）で、最も熱気に包まれていたのがホンダブースだ。
ホンダが仕掛けたサプライズにファン騒然


《レスポンス編集部》

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