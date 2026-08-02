ヤマハの原付電動スクーター『JOG E』全国発売へ…7月のモーターサイクル記事ベスト5

7月に公開されたモーターサイクルの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。ヤマハが原付一種免許で乗れる電動スクーター『JOG E』を全国で販売開始しました。
ヤマハ発動機販売は、原付一種免許で乗れる電動スクーター『JOG E（ジョグ イー）』を7月17日に全国発売すると発表した。
スズキは7月23日に、250ccスポーツアドベンチャーツアラー『Vストローム250』の仕様を一部変更し発売する。メーカー希望小売価格は68万5300円（税込）。
「ウイングレットが好きかどうかは、好みがありますから」
ホンダは7月10日、直列4気筒・399ccエンジンを搭載した新型ネイキッドスポーツ『CB400 SUPER FOUR E-Clutch』を、8月21日に発売すると発表した。メーカー希望小売価格は99万8800円（税込）と、100万円を切る価格でのリリースとなる。販売計画台数は4600台。
7月3日～5日に開催された「鈴鹿8耐」（2026 FIM 世界耐久選手権“コカコーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会）のGPスクエア（メインストレート裏にある最大のイベント広場）で、最も熱気に包まれていたのがホンダブースだ。