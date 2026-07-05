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ガチャコ、EVバイク向けバッテリーレンタル「ベーシックプラン」全国展開…初期費用ゼロで月額2530円から

バッテリーシェアリングサービス「Gachaco（ガチャコ）」
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  • ガチャコがEVバイク向けバッテリーレンタル「ベーシックプラン」全国展開

ガチャコは、電動バイク（EVバイク）向けの新サービス「ベーシックプラン」の提供を全国で開始した。

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ガチャコはこれまで、東京都・埼玉県・大阪府にバッテリー交換ステーションを設置し、その周辺地域でシェアリングサービスを展開してきた。今回の新プランにより、ステーションが設置されていない地域のユーザーもサービスを利用できるようになった。

◆ベーシックプランとは

バッテリーシェアリングサービス「Gachaco（ガチャコ）」バッテリーシェアリングサービス「Gachaco（ガチャコ）」

ベーシックプランは、ホンダ製「Mobile Power Pack e:（MPP）」と専用充電器を月額でレンタルするサービスだ。バッテリーや充電器を購入する必要がないため、EVバイク導入時の初期費用を抑えられる。

月額料金はバッテリーが2530円（税込）／本、充電器が1430円（税込）／台。ステーション利用料は発生しない。契約開始時の送料はガチャコが負担し、不具合が生じた場合は迅速に交換・対応するサポート体制も整えている。

バッテリーシェアリングサービス「Gachaco（ガチャコ）」バッテリーシェアリングサービス「Gachaco（ガチャコ）」

◆リフレッシュ交換サービス

希望するユーザー向けに、貸与中のバッテリーをSOH（State of Health＝バッテリーの健全度を示す指標）95%以上の状態の良いバッテリーへ交換できる「リフレッシュ交換サービス」も用意した。交換料金は1万円（税込・送料込）で、希望のタイミングで申し込める。

《森脇稔》

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