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“こがない自転車”「FUTURE SMART MINI」発売…航続100km、折りたたみ式の特定小型原付

折りたたみ・こがない自転車「FUTURE SMART MINI」14インチモデル
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Futureは7月23日、“折りたたみ・こがない自転車”をうたう特定小型原動機付自転車「FUTURE SMART MINI」14インチモデルの一般販売を開始した。公式販売サイトでの価格は29万7000円～30万5800円（税込）。

【画像】折りたたみ・こがない自転車「FUTURE SMART MINI」14インチモデル

同モデルは、応援購入サイトで数量限定の初期ロット先行予約販売を実施していた。今回の一般販売は、Future mobilityオフィシャル代理店や家電量販店、カー用品店、ECサイトで順次取り扱う。

折りたたみ・こがない自転車「FUTURE SMART MINI」14インチモデル折りたたみ・こがない自転車「FUTURE SMART MINI」14インチモデル

「FUTURE SMART MINI」は、特定小型原動機付自転車として、16歳以上で免許不要で乗れる。手元のスロットル操作のみで走行するペダルレス設計で、折りたたみ式ボディにより車載や収納に対応する。車体重量は約23kgだ。

走行性能では、定格出力500Wのインホイルモーターを搭載し、最大30度の上り坂に対応する。大容量リチウムバッテリーにより、最大約100kmの航続距離を可能にした。

折りたたみ・こがない自転車「FUTURE SMART MINI」14インチモデル折りたたみ・こがない自転車「FUTURE SMART MINI」14インチモデル

安全面では、走行中の最高速度表示灯の点灯や、車道と歩道で走行モードを切り替えられる機能を備える。車道は20km/h、歩道は最高速度6km/hに制限されている。

販売に関しては、Future公式サイトや楽天市場、Qoo10などでも行う。

《森脇稔》

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