ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

バイク王、マイクロモビリティ専門の通販ブランド「トクテコ」立ち上げ…着座式の特定小型原付が中心

マイクロモビリティ専門の通販ブランド「トクテコ」
  • マイクロモビリティ専門の通販ブランド「トクテコ」
  • 「トクテコ」の主なサービス

バイク王＆カンパニーは7月24日、マイクロモビリティ専門の通販ブランド「トクテコ」を立ち上げたと発表した。「トクテコ」は、日常の移動手段を求める人やアクティブなシニア層をターゲットにしたサービスだ。

【画像全2枚】

取り扱う商品は、着座式の特定小型原付を中心に、三輪・四輪タイプの電動小型モビリティ、シニアカー（近日取り扱い開始予定）、歩行補助車など幅広いラインナップを揃える。

◆届いた日から使える完全組立配送

最大の特徴は、専門スタッフが組み立てとフル充電を済ませた状態で全国の自宅へ配送する点だ。購入者が自分で組み立てや充電をする手間がなく、商品が届いたその日からすぐに使い始めることができる（別途送料が発生、一部離島を除く）。

オンラインショップでは商品のスペック情報を掲載するほか、初めて車両を選ぶ人向けに専門スタッフへの電話相談窓口も設置する。

◆通販の弱点をバイク王の店舗網でカバー

通販では「故障しても修理先が見つからない」という不安がつきものだ。「トクテコ」はこの課題に対し、全国に展開するバイク王の店舗網と、これまで培ってきた整備ノウハウを活用。購入後のメンテナンスや修理の相談を全国のバイク王店舗が受け付ける体制を整えた。

決済方法は、クレジットカード（一括・分割）、ショッピングローン、銀行振込に対応する。

◆ブランド名とデザインの由来

ブランド名「トクテコ」は、主力商品である「特定小型原付」を想起させる語感と、「エコ」な乗り物としてのイメージを組み合わせたものだ。ブランドカラーには緑を基調としたデザインを採用し、安心感と親しみやすさを表現している。

バイク王＆カンパニーは1994年9月創業、1998年9月設立。東京証券取引所スタンダード市場に上場している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バイク王＆カンパニー

特定小型原付

車いす・電動車いす

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews