「バイクプレミアクラブ Supported by カープレミア」開始、二輪事業者を支援…バイク王とプレミアグループ

バイク王＆カンパニーとプレミアグループの合弁会社RIDE＆LINKは5月15日、二輪事業者向け会員事業「バイクプレミアクラブ Supported by カープレミア」を開始した。

【画像全5枚】

あわせて、四輪・二輪を取り扱う検証店舗「カープレミア西東京店」を東京都福生市に5月15日オープンした。

同社は、モビリティ業界で販売事業者のDXの遅れや、消費者の購買行動の変化が課題になっているとした。RIDE＆LINKは、二輪市場の流通ネットワークや店舗運営のノウハウと、ファイナンスや保証、事業者向けオンラインプラットフォーム運営のノウハウを掛け合わせ、事業者支援と顧客体験の高度化を進める方針だ。

「バイクプレミアクラブ Supported by カープレミア」は、会員事業者向けに共有在庫プラットフォームを提供する。会員の在庫をオンラインで共有し、事業者間での売買まで完結できるほか、遠方事業者との取引に対応する配送オプションも用意する。

カープレミア西東京店

また、保証・ファイナンスとして「二輪車向け独立系ローン」と「カープレミア故障保証」を提供する。支払い方法の提案や、納車後のアフターサポート強化を通じて、将来的な継続的な顧客接点の形成も支援するという。

「カープレミア西東京店」は、接客、保証説明、金融提案のあり方をDXも含めて開発・検証し、顧客体験の高度化を図る検証店舗と位置づける。四輪・二輪の展示車両を中心に、共有在庫プラットフォームを活用した在庫提案や、デジタルパンフレットで保証内容や支払いプランを視覚的に分かりやすく提示する。

店舗の所在地が東京都福生市熊川1411-6。営業時間は10:00～19:00（平日）、定休日は火曜日。アクセスは八王子IC、あきる野ICより車で約18分（国道16号沿い）としている。

カープレミア西東京店