ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

バイク王、Acalieの歩行領域スクーター「ROBOOTER J＋VISION」取扱い開始

歩行領域スクーター「ROBOOTER J＋VISION」
  • 歩行領域スクーター「ROBOOTER J＋VISION」
  • 歩行領域スクーター「ROBOOTER J＋VISION」
  • 歩行領域スクーター「ROBOOTER J＋VISION」

Acalieは、移動をスマートにする新型歩行領域スクーター「ROBOOTER J＋VISION」を、12月1日より、バイク王＆カンパニーが運営する一部店舗で取り扱いを開始したと発表した。

【画像】歩行領域スクーター「ROBOOTER J＋VISION」

取扱店舗は東京都台東区の「e-bike UENO」と世田谷区の「バイク王世田谷本店」で、いずれも試乗が可能。営業時間は11時から19時、木曜日が定休日となっている。

バイク王＆カンパニーは1994年にバイクの出張買取事業を起点に成長し、現在は中古バイクの買取・販売を主力に全国展開する企業である。バイクの売買・整備・パーツ販売・レンタルを総合的にサポートし、近年は新車販売や電動モビリティ、四輪中古車の取り扱いも拡大している。会社は東京証券取引所スタンダード市場に上場している。

「ROBOOTER J＋VISION」はスタイリッシュで実用的な歩行領域スクーターで、「歩行領域移動をよりカジュアルに」をコンセプトとする。日常の買い物や家族とのお出かけなど、さまざまなシーンでの近距離移動を幅広い世代が楽しめるよう設計されている。

価格は25万円（非課税）。使用時サイズは1000×570×935mm、折り畳み時は760×565×275mm。最大耐荷重は135kg、本体重量は約23.5kg。防水レベルはIPX5。走行速度は2、4、6km/hの3段階切替式。バッテリー容量は20Ahで、一回のフル充電で約30kmの走行が可能。段差乗り越えは50mm、溝の横断可能幅は100mm、登坂能力は10度。カラーバリエーションはブラック、ホワイト、レッドの3色を用意している。

Acalieは2017年設立で、電動モビリティやスマートプロダクトの次世代型製品を取り扱う企業である。ハイブランドの「COSWHEEL」やエントリーブランドの「RICHBIT」、ハイスペックの「EVEREST XING」、Web会議用製品「MAXHUB」やスマートリング「RingConn」など多彩な製品群を展開し、生活に豊かさをもたらすことを目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バイク王＆カンパニー（旧アイケイコーポレーション）

車いす・電動車いす

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES