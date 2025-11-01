ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

ご当地ヒーローの戦術車両に「ホンダ NM4」起用、バイク王が「秘密兵器」を提供

ホンダ『NM4』が栃木県小山市のご当地ヒーロー「開運戦士ブレイバーン」の戦術車両に
バイク王&カンパニーは、栃木県小山市を拠点に地域活動を行うご当地ヒーロー「開運戦士ブレイバーン」への車両提供と活動支援を開始したと発表した。

10月26日に小山市で開催された「西口まつり2025」では、バイク王が提供する戦術車両（ホンダ『NM4』）の譲渡式を実施した。今後は各地のバイク王店舗を活動基地として開放し、車両のメンテナンスや遠征時の支援などを通じて、地域福祉・教育・交通安全活動への貢献と次世代へのバイク文化の継承を図る。

開運戦士ブレイバーンは2022年11月に小山市で誕生したご当地ヒーローで、子どもたちへの交通安全の啓発や子ども食堂への寄付などの社会貢献活動を展開している。その活動をラジオ番組やSNS等で発信し、地域コミュニケーションの担い手として高い支持を得ている。

提供された戦術車両には、ホンダの希少な絶版モデルのNM4を選定し、特注仕様に施した。前衛的なフォルムに開運戦士ブレイバーンのデザインがあしらわれているほか、前方部には幅広い世代と交流しコミュニケーションの場を広げるための「武器」を装備している。

バイク王は「バイクライフの生涯パートナー」というビジョンのもと、新しい層との接点を広げ、バイクの楽しさと利便性を多面的に伝えている。若年層の乗り物離れが進む中、バイクに乗って登場するヒーローというキャラクター性と、子どもたちに対する社会貢献活動に深く共感し、次世代へバイク文化を継承することにつながると考え、活動支援をスタートした。

《森脇稔》

