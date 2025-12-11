ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

千葉県マザー牧場、WHILLモビリティサービス導入へ…高齢者や障害者にも優しい移動を支援

マザー牧場がWHILLモビリティサービス導入
  • マザー牧場がWHILLモビリティサービス導入
  • WHILLモビリティサービス
  • WHILLモビリティサービス

マザー牧場とWHILLは12月11日、免許不要で歩行領域を走行する近距離モビリティWHILLを活用した移動サービス「WHILLモビリティサービス」をマザー牧場内で導入すると発表した。

【画像全3枚】

このサービスは、12月22日より運用が開始される予定。広大な敷地内での移動において、高低差があり歩行が困難な高齢者や体力に不安がある来場者に対して、快適な周遊環境を提供することを目的としている。

日本では65歳以上の人口が総人口の約3割まで増えており（総務省統計,2025年）、社会の多様化とダイバーシティ理解の進展に伴い、2024年4月から障害者差別解消法の改正で事業者に合理的配慮が義務化された。これを背景に、観光施設などで免許不要のWHILLモビリティサービスの導入が拡大し、導入数は120カ所を超えている。

マザー牧場は鹿野山の250ヘクタールの広大な自然環境を活かし、多彩な動物とのふれあい体験や季節の花畑などを提供しているが、地形の高低差から体力に不安のある来場者には敷地の隅々まで移動しにくいという課題があった。

今回導入されるモデルはWHILLの4輪スクーター型ハイパフォーマンスモデル「WHILL Model R」で、電動で環境にやさしく静かに走行できる。最大10度の傾斜を安全に上り下りするスピード制御機能や高い安定感を備え、自然景観に溶け込むデザイン性も特徴だ。

サービスは貸出場所がまきば案内所で、営業時間内に2時間1000円（税込）、1日2000円（税込）で利用できる。体重115kg以下で足置きが足につくこと、操作に必要な注意力を有することなどが利用条件となる。事前予約は不要でゲートで希望を伝えて利用できる。

マザー牧場とWHILLは本協業により、より多くの来場者が自由で快適に園内を散策し、動物や草花との交流を楽しめる環境を整備することを目指す。

WHILL社は「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、ハードウェアとソフトウェアを融合した近距離移動モビリティサービスを提供している。導入先には保険やメンテナンス、機体管理システムのパッケージを提供し、運営の負担軽減と利用者の満足度向上を図っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

WHILL（ウィル）

車いす・電動車いす

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES