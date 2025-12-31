ホーム モーターサイクル 新型車 記事

カワサキ『Z900RS CAFE』が2026年モデルでさらに進化！ 価格は154万円、2月14日発売へ

カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル
  • カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル
  • カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル
  • カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル
  • カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル
  • カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル
  • カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル
  • カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル
  • カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル

カワサキモータースジャパンは、『Z900RS』シリーズのカフェレーサー『Z900RS CAFE』2026年モデルを、2026年2月14日に発売する。カワサキプラザ専売モデルで、メーカー希望小売価格は154万円。

【画像】カワサキ『Z900RS CAFE』2026年モデル

Z900RS CAFEは、クラシカルな美しさと現代的な走行性能を融合させたZ900RSに、カフェレーサースタイルの個性を加えたモデル。特徴的なフロントカウルはスポーティな印象を演出するとともに、ウインドプロテクション効果も発揮する。

カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデルカワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル

2026年モデルでは、IMU（ボッシュ製慣性計測装置）やシフトアップ・ダウン対応のKQS（クイックシフター）など、新たなライダーサポート技術を搭載。さらに洗練された乗り心地と利便性を実現した。

スタイリング面では、ブラック塗装のローポジションハンドルや専用設計のシートにより、スタイルと快適性を両立。サイレンサーとヒートガードにはヘアライン仕上げを施し、洗練されたスポーティさを際立たせている。ミラーがショートタイプに変更されているほか、カウル内には専用プレートが装着されるなど、きめ細かい部分にまでこだわりが盛り込まれている。

カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデルカワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル

燃料タンクには、カワサキの伝説的モデル「マッハシリーズ」へのオマージュとしてレインボーラインのグラフィックを採用。KAWASAKIロゴは転写フィルムで表現され、下地のボディカラーが透ける独自の存在感を放つ。サイドカバーのエンブレムもブラック仕上げとし、全体の統一感を高めている。

エンジンは、パワーと扱いやすさを両立した900cc水冷4ストローク並列4気筒を搭載。最高出力は116ps/9300rpm、最大トルクは98Nm/7700Nm。ETV（電子制御スロットルバルブ）により、従来モデルのダイレクト感ある駆動フィールを受け継ぎつつ、低・中回転域の操作性を向上し、高回転域では力強くスポーティな特性を発揮する。

カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデルカワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル

シャーシには、スリムなティアドロップフューエルタンクを収めつつ、リラックスして楽しめるハンドリング特性を実現した軽量トレリスフレームを採用。フルアジャスタブル倒立フロントフォークやホリゾンタルバックリンク式リアサスペンション、高い制動性能と操作性を発揮するラジアルマウントブレーキを装備している。

電子制御面では、Z900RS用にチューニングされ、オートブリッピング機能も搭載したKQS、一定速度での快適な走行が可能なエレクトロニッククルーズコントロール、IMU搭載による高度なライダーサポート機能を装備。KCMF（カワサキコーナリングマネジメントファンクション）、KTRC（カワサキトラクションコントロール）、ABSなども標準装備する。

カワサキ Z900RS CAFE 2026年モデルカワサキ Z900RS CAFE 2026年モデル

スマートフォン連携「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」にも対応し、音声コマンドやナビ機能を利用可能。新車購入者には1年間無償ライセンスが提供される。

カラーはエボニー（BK1）の1色。ABS装着車、ETC2.0標準装備車となる。

アクセサリーパーツとして、フレームスライダー、タンクパッド、メーターカバー、グリップヒーターなど16種類を用意している。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキ Z900RS

カワサキモータース

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES