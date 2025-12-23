ホーム モーターサイクル 新型車 記事

オールブラック仕上げのカワサキ『Z900RS』発売へ！「ブラックボールエディション」152万9000円

カワサキ Z900RS ブラックボールエディション
  • カワサキ Z900RS ブラックボールエディション
  • カワサキ Z900RS ブラックボールエディション
  • カワサキ Z900RS ブラックボールエディション
  • カワサキ Z900RS ブラックボールエディション
  • カワサキ Z900RS ブラックボールエディション
  • カワサキ Z900RS ブラックボールエディション
  • カワサキ Z900RS ブラックボールエディション
  • カワサキ Z900RS ブラックボールエディション

カワサキは人気のレトロスポーツ『Z900RS』に、全身ブラック仕上げの「ブラックボールエディション（Black Ball Edition）」を設定し、カワサキプラザ専売モデルとして2026年2月14日に発売する。価格は152万9000円（税込）。

【画像】カワサキ Z900RS ブラックボールエディション

Z900RSはカワサキの歴史的名車『Z1』のDNAを受け継いだ大型レトロスポーツモデル。2026年モデルでは、エンジン・シャーシ・電子制御の各領域においてアップデートが施され、より洗練された乗り味と快適性を実現している。

カワサキ Z900RS ブラックボールエディションカワサキ Z900RS ブラックボールエディション

ETV（電子制御スロットルバルブ）、IMUを活用したKCMF（カワサキコーナリングマネジメントファンクション）やシフトアップ/ダウン対応のKQS（カワサキクイックシフター）などの新装備により、Zらしい力強くエキサイティングな走りと快適性を両立させている。

ブラックボールエディションは圧倒的な存在感を放つオールブラックのスタイルが特徴。メーターベゼル、ヘッドライトリム、ハンドルバー、ブレーキ＆クラッチレバー、フロントフェンダーステー、ラジエーターシュラウド、ニーグリップカバー、燃料タンクキャップ、チェーン、前後ホイールをブラック仕上げとした。

タンクには、ソリッドブラックをベースにメタリックブラックのファイヤーボールグラフィックを重ねた。一見するとブラック一色に見えるが、光を受けたときにグラフィックが浮かび上がる。

カワサキ Z900RS ブラックボールエディションカワサキ Z900RS ブラックボールエディション

サイドカバーには、オリジナルのZ1をイメージした「Double Overhead Camshaft」のエンブレムを採用。当時のZ1が誇った先進性を想起させるものとした。

サイレンサーボディのヘアライン仕上げに合わせ、サイレンサーエンドキャップと、エキゾーストヒートガードには、小さな傷が目立ちにくくなる効果を持つ新開発のマットブラック塗装を採用。

このほか、左右のエンジンカバーには「DOHC」デザインのアルミ製エンブレムをあしらうなど、特別な特別なスタイリングに仕上げられている。

カワサキ Z900RS ブラックボールエディションカワサキ Z900RS ブラックボールエディション
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキ Z900RS

カワサキモータース

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES