オールブラック仕上げのカワサキ『Z900RS』発売へ！「ブラックボールエディション」152万9000円

カワサキは人気のレトロスポーツ『Z900RS』に、全身ブラック仕上げの「ブラックボールエディション（Black Ball Edition）」を設定し、カワサキプラザ専売モデルとして2026年2月14日に発売する。価格は152万9000円（税込）。

【画像】カワサキ Z900RS ブラックボールエディション

Z900RSはカワサキの歴史的名車『Z1』のDNAを受け継いだ大型レトロスポーツモデル。2026年モデルでは、エンジン・シャーシ・電子制御の各領域においてアップデートが施され、より洗練された乗り味と快適性を実現している。

ETV（電子制御スロットルバルブ）、IMUを活用したKCMF（カワサキコーナリングマネジメントファンクション）やシフトアップ/ダウン対応のKQS（カワサキクイックシフター）などの新装備により、Zらしい力強くエキサイティングな走りと快適性を両立させている。

ブラックボールエディションは圧倒的な存在感を放つオールブラックのスタイルが特徴。メーターベゼル、ヘッドライトリム、ハンドルバー、ブレーキ＆クラッチレバー、フロントフェンダーステー、ラジエーターシュラウド、ニーグリップカバー、燃料タンクキャップ、チェーン、前後ホイールをブラック仕上げとした。

タンクには、ソリッドブラックをベースにメタリックブラックのファイヤーボールグラフィックを重ねた。一見するとブラック一色に見えるが、光を受けたときにグラフィックが浮かび上がる。

サイドカバーには、オリジナルのZ1をイメージした「Double Overhead Camshaft」のエンブレムを採用。当時のZ1が誇った先進性を想起させるものとした。

サイレンサーボディのヘアライン仕上げに合わせ、サイレンサーエンドキャップと、エキゾーストヒートガードには、小さな傷が目立ちにくくなる効果を持つ新開発のマットブラック塗装を採用。

このほか、左右のエンジンカバーには「DOHC」デザインのアルミ製エンブレムをあしらうなど、特別な特別なスタイリングに仕上げられている。

