「Ninjaコーヒー」も楽しめる、「カワサキプラザ仙台泉」仙台市泉区に3月5日オープン

カワサキモータースジャパンの正規取扱店として、Kハヤサカは2026年3月5日、宮城県仙台市泉区に「カワサキプラザ仙台泉」をグランドオープンすると発表した。

【画像】カワサキプラザ仙台泉

同店は「五感で楽しむ空間」をコンセプトに、単なるモーターサイクル販売店ではなく、カワサキのブランド体験を提供するショールームとして展開する。専任のコンシェルジュによる接客、こだわりのカワサキオリジナルブレンド「Ninjaコーヒー」の提供、アパレルやライフスタイルの提案を通じて、カワサキのある豊かな生活を提案する。

カワサキプラザ仙台泉

ショールームには独自の香りと音楽が広がり、リラックスして愛車選びができる空間を演出。最新のカワサキモーターサイクル（Ninja、Z、Wシリーズ等）をゆっくりと見ることができる。また、ライディングギアだけでなく、街歩きでも楽しめる高品質なカワサキオリジナルアパレルやグッズを豊富に取り揃える。

テクニカルセンターを併設し、メーカー研修を受けた熟練のメカニックが、愛車のメンテナンスやカスタムをサポート。認証工場として購入後も安心してバイクライフを楽しめる体制を整えている。

所在地は国道4号線沿い下り車線側で、泉インターチェンジから南へ約10分。東北の主要都市である仙台・泉エリアに新たな拠点を構えることで、地域のライダーへ「安心・安全」と「ときめき」を届けるとしている。

カワサキプラザ仙台泉

オープンを記念して、先着100名の来店客にカワサキ プラザオリジナル コーヒーパックをプレゼントする特典も用意する。

カワサキプラザは、カワサキモータースジャパンが推進する国内唯一の専売店ネットワーク。国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、顧客の期待を超えるサービスを提供する。全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフを提供している。