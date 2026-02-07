カワサキとMOTUL、共同開発のメンテナンスケミカル11製品を発売…日本などアジア5か国で

フランスのモチュール（MOTUL）および同社製モーターオイルの日本総輸入販売元のモチュールジャパンは、カワサキとの共同開発によるメンテナンスケミカルシリーズ「Kawasaki Chemical by MOTUL」を全国のカワサキ正規取扱店で発売した。

【画像】メンテナンスケミカルシリーズ「Kawasaki Chemical by MOTUL」

カワサキ純正オイルとして、街乗り中心にコストパフォーマンスを重視するライダーに向けた部分合成油エステル配合の「Kawasaki Semi-Synthetic Oil by MOTUL」や、ベースオイルにリサイクルした再精製油を使う環境保護と全合成油に相当しカワサキ純正オイルで最高峰の性能を併せ持つ「Kawasaki Premium Oil by MOTUL」のエンジンオイルに続いて、カワサキライダーのライディングをハイクオリティな製品でトータルにサポートしたいというカワサキの高い基準に、メンテナンスケミカルでもレースシーンで確実な性能を提供してきたモチュールのテクノロジーで応えることで、本シリーズは共同開発された。

シリーズは、エンジン、キャブ、パーツ、チェーンなど車体のコンディション維持から、洗車やヘルメットケアまで計11種。カワサキオーナーがメンテナンスに必要とするケミカルがトータルでラインアップされる。これらのケミカル製品はカワサキレーシングチームで実際に使用され、その素早く、確実に、という性能が評価されている。

高いクオリティの「Kawasaki by MOTUL」を世界のオーナーに届けたい、という情熱に応えられるのもグローバルブランドであるモチュールの強みである。まずは日本、中国、タイ、インドネシア、マレーシアのアジア5か国での発売を開始し、その後も販売を広げていく予定だ。

Kawasaki Engine Clean Moto

「Kawasaki Engine Clean Moto」（エンジンクリーナー200ml、2200円）は、オイル交換前にオイルに添加し15分アイドリングさせるだけでオイルライン内のカーボンやスラッジを取り除き圧縮を回復させる。

「Kawasaki Fuel System Clean Moto」（キャブ・インジェクタークリーナー200ml、2200円）は、満タンのタンクに添加するだけで燃料ラインやインジェクターに蓄積したスラッジやワニスを除去し本来の性能を取り戻す。

Kawasaki Parts Clean

「Kawasaki Parts Clean」（パーツクリーナー840ml、2090円）は、攻撃性が低くゴムやプラスチック等を痛めずに洗浄できる。作業性の良い速乾タイプで脱脂やブレーキダストの洗浄にも使用できる。

「Kawasaki Chain Clean」（チェーンクリーナー150ml、1430円）は、特殊洗浄剤が素早くチェーン内部に浸透し泥や油汚れ等不具合の原因をしっかり落とす。シール剤にも悪影響を与えない。

Kawasaki Chain LUBE Road

「Kawasaki Chain LUBE Road」（チェーンオイル・ロード150ml、1430円）は、強力粘着タイプで高速・高回転時にもオイルが飛び散らない。潤滑、防水、防食性に優れチェーンを良好に保つ。

「Kawasaki Chain LUBE Off Road」（チェーンオイル・オフロード150ml、1430円）は、低粘着タイプで砂や土埃が付着しにくい設計。各種シールに対応し、防水、防食性に優れ長期間チェーンを良好に保つ。

Kawasaki WASH & WAX

「Kawasaki WASH & WAX」（ウォッシュ&ワックス400ml、2200円）は、水を使わずに使用可能な洗浄・コーティング剤。汚れを浮かせてふき取ると同時に車体に光沢を与える。

「Kawasaki MOTO WASH」（洗浄スプレー1L、3520円）は、汚れを素早く分解し環境負荷の低いモーターサイクル車体用洗剤。プラスチック、ゴム、メッキ、塗装面を問わず使用可能だ。

Kawasaki SHINE & GO

「Kawasaki SHINE & GO」（ツヤ出し剤400ml、2750円）は、シリコンベースの艶出し剤。カウルやフェンダー等塗装面にツヤをだす。お出かけ前にちょっと気になる…という時に最適という。

「Kawasaki HELMET & VISOR CLEAN」（ヘルメット洗浄剤250ml、1980円）は、ヘルメットのシェルとバイザーの洗浄剤。素材に優しく吹き付け後も残りにくく、油汚れや泥汚れを簡単に除去できる。

Kawasaki HELMET INTERIOR CLEAN

「Kawasaki HELMET INTERIOR CLEAN」（ヘルメット内殺菌消毒剤250ml、1980円）は、ヘルメット内装用のクリーナー。臭いを素早く中和し、肌や頭皮に優しく殺菌効果も持ち合わせている。

また、カワサキ純正エンジンオイルについては、「Kawasaki Semi-Synthetic Oil by MOTUL」（10W-40、1Lボトル2750円）が街乗り中心にコストパフォーマンスを重視するライダーに向けたエステル配合部分合成油として、「Kawasaki Premium Oil by MOTUL」（10W-40、1Lボトル3410円、10W-50、1Lボトル3520円）がベースオイルにリサイクルした再精製油を使い環境保護に貢献しながら、全合成油に相当しカワサキ純正オイルで最高峰の性能を併せ持つ次世代エンジンオイルとして展開される。

Kawasaki Semi-Synthetic Oil by MOTUL

取扱店舗、購入先は全国に展開するカワサキ正規取扱店およびカワサキオンラインショップとなる。