ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ブレイズ、特定小型原付初の4輪モデルを今春発売へ…免許不要で最高速度20km/h

ブレイズの特定小型原付初の4輪モデル
  • ブレイズの特定小型原付初の4輪モデル
  • ブレイズの特定小型原付初の4輪モデル
  • ブレイズの特定小型原付初の4輪モデル

ブレイズは、2026年春ごろに特定小型原動機付自転車として初の4輪モデルとなる新商品を発表する。

【画像全3枚】

ブレイズはこれまで、電動モビリティの開発・販売を通じ、累計1万台以上の販売実績と全国700店舗以上の販売網を築いてきた。特定小型原付については、すでに「キックボードEV」など複数のモデルを展開しており、本製品は4車種目の位置づけとなる。

これまで取り扱ってきた特定小型原付はいずれも2輪モデルであり、今回の新商品は電動モビリティ開発の技術・知見を基に企画した、ブレイズの特定小型原付では初めての4輪モデルとなる。

本製品は、近年特に需要が高まっている短距離移動領域の課題解決を目的としている。免許返納後の移動手段に課題を抱える高齢者や、物流・製造業における広い工場敷地内の移動効率化を検討する企業など、多様な利用シーンを想定している。

4輪構造による高い安定走行に加え、実用的な積載スペースを確保しており、多様な荷物を効率的に運搬できる設計としている。これにより、日用品の持ち運びから業務現場の小口搬送まで、幅広い用途に対応できる。

電動モビリティならではのコストの低減とCO2削減に配慮した環境性能を両立し、日常の移動から業務用途まで、さまざまな場面で活用できる仕様となっている。

なお、本製品は2023年の道路交通法改正により新設された車両区分「特定小型原動機付自転車」となり、16歳以上であれば免許不要で運転可能、最高速度20km/h(歩道走行時は6km/h)、ナンバープレート取得および自賠責保険加入が必要、ヘルメットは努力義務(着用推奨)といった規定に準拠した仕様となる。

詳細な仕様、価格、発売日などについては、発売準備の進行に合わせて順次公開していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブレイズ

特定小型原付

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES