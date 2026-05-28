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「攻めのフェラーリ」ブランド初の5人乗りEV『ルーチェ』発表にSNS興奮！ デザインに対するファンの評価は

フェラーリ・ルーチェ
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フェラーリは5月25日、ブランド初のEV（電気自動車）となる新型4ドアクーペ『ルーチェ』を世界初公開した。SNSでは、特にそのデザインについてさまざまなコメントが寄せられ盛り上がりを見せている。

【詳細画像】フェラーリ・ルーチェ

2022年のキャピタル・マーケッツ・デイで示した「マルチエネルギー戦略」の集大成であり、電動化を既存エンジンの代替ではなく選択肢のひとつと捉える「技術的中立性」に基づくモデルだ。

電動技術の内製化により、ル・マン優勝車「499P」やハイパーセイル計画との技術共有も進められ、60件超の新特許を採用。将来的には「フェラーリ・フォーエバー」哲学のもと、バッテリーを含む全電動部品のサポートも提供される。

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デザインは、元Appleのジョニー・アイブとマーク・ニューソン率いる「ラブフロム」が担当。フェラーリ・デザイン・スタジオと外部チームの協業により、新たなデザイン言語を導入した。

電動アーキテクチャーを活かし、フェラーリ初の4ドア・5シーターを実現。ガラスハウスを強調した外観や前後のエアロウイング、『360モデナ』や『458イタリア』を想起させるヘイロー型テールライトが特徴で、ホイールは前23インチ、後24インチの史上最大サイズを採用する。

室内にはリサイクル・アルミニウムやゴリラガラス、プレミアムレザーを使用し、サムスン・ディスプレイと共同開発したデジタルディスプレイを搭載。21スピーカー・3000Wのオーディオには独自の「フェラーリ・オーディオ・シグネチャー」を採用した。

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性能面では最高出力1050馬力、0-100km/h加速2.5秒、最高速度310km/h超、航続距離530km超を実現。4輪それぞれに永久磁石同期モーターを搭載し、800Vアーキテクチャーと122kWhバッテリーにより最大350kW急速充電に対応する。

さらに『F80』由来のアクティブサスペンション、後輪独立操舵、新開発「サイド・スリップ・コントロールX」を搭載し、VCUが車両全体を統合制御する。独自の音響技術や弾性マウント式サブフレームによってNVH性能も向上し、「フェラーリ史上最も快適な乗り心地」を実現したとしている。

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この発表にX（旧Twitter）では、「フェラーリとして見たら賛否あろうけど単に自動車のデザインとしてみたら結構な傑作だと思う」「ルーチェはかっこいいんだよ フェラーリっぽくないだけで」「いい感じのデザインだとおもうけどなあ！」「実車見たら相当ヤバいカッコ可愛いと思う」「攻めっ攻めのフェラーリ社の挑戦と勇気が素晴らしすぎる」など、特にデザインに関してさまざまなコメントが寄せられ大きな話題となっている。

また、内装に関しても「大きなアップルウォッチが２つ並んでるみたいですごい」「インテリアはめちゃくちゃ良くない？」などという声も寄せられた。

《鴛海千穂》

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