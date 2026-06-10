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フェラーリ仕様のノートPC、99万円でHPが7月発売…世界4999台限定

HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC
  • HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC

HP Inc.（HP）は、限定ノートPC「HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC」を発表した。

このモデルは、フェラーリの伝説的なデザインとレーシングの伝統に、HPの最先端技術とエンジニアリングを融合させたものだ。両社による約2年間の共同開発の結晶であり、品質・性能・デザインの新たな基準を打ち立てることを目指している。

■職人技が光る限定モデル

生産台数はわずか4999台で、各ユニットには番号とシリアル番号が刻印される。これは「市場の需要より1台少ない台数しか販売しない」というフェラーリの哲学を反映したものだ。

本体底面はカーボンファイバーとガラスを組み合わせた構造で、フェラーリの「機能的な透明性」という哲学に着想を得ている。CNC精密加工されたシャシーにはフェラーリの象徴的な仕上げ「ロッソ・マグマ」のジルコニウム・ビーズブラスト加工表面を採用。全面ガラスのパームレストや、触れると光るハプティックタッチパッドなど、随所にフェラーリのデザイン哲学が反映されている。

パラメトリック設計技術を用いたCNC加工の3次元ルーバー式通気口は、気流と熱性能を最適化する機能を持ちながら、フェラーリの空力デザインへのオマージュにもなっている。

■高性能AIスペックを搭載

プロセッサーにはインテル Core Ultra X7 358H、グラフィックスにはインテル Arc B390を搭載し、最大180 TOPSの処理能力を実現する。ディスプレイは3KタンデムOLEDタッチパネルで、映画のような高輝度映像を提供する。

テクニカルガラス表面に配置された2000個以上の微細な穿孔が冷却効率を高め、高負荷時でもデバイスを安定して動作させる。セキュリティ面では「HP Wolf Security for Business」によるハードウェアレベルの保護機能を備える。

アクセサリとして、フェラーリの車内インテリアにも使用されているイタリアンレザーブランド、ポルトローナ・フラウのレザースリーブが付属する。

■日本では7月上旬に受注開始

日本語キーボードを搭載したモデルが、日本HPのECストア「HP Directplus」にて7月上旬より受注を開始する。価格は99万円（税込・送料別）だ。

《森脇稔》

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