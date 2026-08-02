なぜフェラーリは12気筒を選び続けるのか、その歴史と思想を分析

リクルートが発行する輸入中古車情報誌『カーセンサーEDGE』9月号が発売された。特集は「フェラーリ12気筒再考」。

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1947年に登場した『125S』から最新の『12チリンドリ』や『プロサングエ』まで、フェラーリの象徴である12気筒エンジンの歴史と価値を、「12の問い」を通して読み解く内容となっている。

特集では、フェラーリにとって12気筒エンジンが原点である理由を紹介する。速さや美しさ、サウンド、余裕ある走り、そして特別な所有感など、長年受け継がれてきた価値をあらためて見つめ直す。

また、高級車の象徴だった12気筒エンジンを、フェラーリがどのように独自の価値へ発展させたのかにも迫る。創業期から続く12気筒へのこだわりや、その選択がブランドの個性に与えた意味を解説する。

フェラーリ BB（プロトタイプ）

さらに、1947年に登場した排気量1.5Lの『125S』が、なぜ12気筒エンジンを採用したのかを紹介。当時、高級車のための滑らかなエンジンとされていたV12を、高回転・高出力を実現するレーシングエンジンへ転換した背景を取り上げる。

デザイン面では、フロントV12レイアウトがフェラーリGTの美しさを生み出してきた理由も解説する。長いノーズと後方に配置されたキャビンが生み出すプロポーションが、クラシックモデルから現代車まで共通する魅力として紹介される。

このほか、『365GTB/4』（デイトナ）がフロントV12 GTの完成形と評される理由や、「BB」から『テスタロッサ』へ受け継がれたミッドシップV12が、フェラーリの神話性を築いた背景についても掘り下げている。

フェラーリ・テスタロッサ

気になる見出し……●FEATURE フェラーリ12気筒再考●EDGE Voice●テリー伊藤の実車見聞録 FORD MUSTANG●多事放論 大排気量は罪か、文化か？ V12が残る時代の意味●Ken Okuyamaの愛するクルマ LANCIA AURELIA B20GT●スーパーカーにまつわる不思議 合理性の外側で、V12は生きている●愛すべき早すぎたクルマたち 直6は、クランクシャフトダンパーとともに完成した

『カーセンサーEDGE』9月号

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