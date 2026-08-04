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中古車「BUDDICA」、大阪府に初出店…「大阪堺支社」を8月8日オープン

BUDDICAが大阪府初出店となる「大阪堺支社」を8月8日にグランドオープン
  • BUDDICAが大阪府初出店となる「大阪堺支社」を8月8日にグランドオープン
  • BUDDICA 大阪堺支社プレオープンの様子

中古車販売・買取を手がけるBUDDICAは8月8日、大阪府初の拠点となる「BUDDICA 大阪堺支社」をグランドオープンする。

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BUDDICAは「CAR and LIFE.」を理念に掲げ、中古車の販売・買取にとどまらず、査定、車検・整備、保険、乗り換え相談など、顧客のカーライフ全体を支える「相談できる中古車店」として全国展開を進めている。

同社は、オートサーバーが運営する日本最大級の業販プラットフォーム「ASネット」において、年間販売台数4年連続全国1位（2021～2024年度／登録企業約8万社中）を獲得。累計販売台数は5万4000台を突破している。

これまで四国・中国・九州・関東エリアを中心に店舗展開を進めてきた。関西エリアでは姫路支社・神戸西支社に続く3店舗目となり、今回が大阪府への初進出となる。

■カーコーティング専門店を併設、ワンストップサービスを提供

大阪堺支社には、BUDDICAが展開する手洗い洗車・カーコーティング専門店「BUDDICA PHOENIX PRO 大阪堺」を併設する。純水手洗い洗車や3ph洗車、自社ブランド「PHOENIX」シリーズによるカーコーティングのほか、水や薬剤を使わずエンジンルームや足回りの汚れを除去するドライアイス洗浄設備も導入する。

さらに、2026年7月より全国のコーティング施工店・自動車販売店向けに卸売を開始した遮熱・放熱コーティング「HEAT GUARD」の施工にも対応。猛暑による車内温度の上昇抑制を目的とした次世代コーティングとして、関西エリアでも提供を開始する。

■グランドオープンイベントを2日間開催

オープンを記念し、8月8日（土）・9日（日）の2日間、地域住民向けのグランドオープンイベントを開催する。来場者にはお食事券1000円分をプレゼントするほか、キッチンカーの出店、縁日コーナー、キッズカート体験、子ども免許証の作成など家族で楽しめる企画を多数実施する。熊本市で人気の「BUDDICA DONUTS」の販売や、PHOENIXシリーズ・BUDDICAオリジナルグッズの数量限定販売も予定している。

イベント専用駐車場はなく、来場には泉ヶ丘駅発の無料送迎バス（約20分間隔で運行）の利用が案内されている。

《森脇稔》

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