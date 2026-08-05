世界最速のオープン、ブガッティ『W16ミストラル』が生産終了…99台の最終章を飾る特別モデルが完成

ブガッティの『W16ミストラル』の最終生産車が、フランス・モルスハイムのアトリエから出荷された。

【画像】ブガッティ『W16ミストラル』の最終モデル

ブガッティ『W16ミストラル』の最終モデル

「パール」と「スパークル」の2トーンカラーで仕上げられたこの1台をもって、W16エンジンを搭載したオープントップモデルの生産が正式に終了した。

W16ミストラルは2022年のモントレー・カー・ウィークで初公開された。その後、日本やシンガポール、リヤド、ドバイなど世界各地でお披露目を重ね、注目を集めた。

2024年11月には、ブガッティの公式テストドライバー、アンディ・ウォレスがドイツ・パーペンブルクのATPオートモーティブ・テスティング施設で、ワンオフモデル「W16ミストラル ワールドレコードカー」を駆り、453.91km/hを記録。世界最速のオープントップ量産車の称号を獲得した。

2025年初頭から始まったシリーズ生産では、モルスハイムとベルリンのブガッティ・シュール・メジュールチームが顧客と密接に連携し、それぞれ異なる個性を持つ99台を製作した。

今月初めには、ベルリン王立磁器製作所（ケーニヒリッヒェ・ポルツェラン・マニュファクトゥール・ベルリン）の磁器技術を取り入れたワンオフモデル「W16ミストラル ブラン・エテルネル」が公開された。

2026年のシルバーストーン・グランプリでは、速度記録を樹立したワールドレコードカーがオーナーに正式に引き渡され、生産の節目を象徴するセレモニーが行われた。

ブガッティ『W16ミストラル』の最終モデル

最終生産車のインテリアには、ブガッティをモルスハイムに創業した創業者エットーレ・ブガッティへの敬意が随所に込められている。ヘッドレストには彼のサインが刺繍され、ドアシルにはアルミで再現。エンジンカバー内側のトリムにも通常のブガッティサインに代えてエットーレのサインが施された。

アームレストプレートはラリックとのコラボレーションで制作され、「スピリット・オブ・ザ・ウィンド」と題したクリスタルガラス製のパーツが採用された。これはエットーレ・ブガッティとルネ・ラリックが築いた長年の関係を反映したものだ。

ブガッティ『W16ミストラル』の最終モデル

ギアシフトのトップには、通常のゾウの彫刻に代わり、中東出身の顧客の意向を反映したタカの頭部が配置された。ドアパネルにはタカのスケッチが「アンスラサイト」カラーで刺繍されている。

W16エンジンは『ヴェイロン』、『シロン』、そしてW16ミストラルと、20年以上にわたってブガッティのロードカーを定義してきた。次世代モデル「トゥールビヨン」の生産拠点となる新アトリエ「ラ・マニュファクチュール」もモルスハイムに開設されており、ブガッティは新たな章へと歩みを進めている。