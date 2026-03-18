ブガッティW16エンジン最終章、特別な「ラ・ペルル・ラール」発表…真珠の輝きを纏うロードスター

ブガッティは、W16エンジン搭載モデルの最終章を飾るオープントップロードスター『W16ミストラル』の特別仕様車「ラ・ペルル・ラール」を初公開した。同社のビスポークプログラム「シュール・メジュール」によって製作された唯一無二の作品という。

ブガッティ『W16ミストラル』の「ラ・ペルル・ラール」

このプロジェクトは2023年8月、ペブルビーチ・コンクール・デレガンスの会場で、ブガッティのシュール・メジュール&インディビジュアライゼーション・マネージャーであるヤシャ・シュトラウブ氏と顧客との出会いから始まった。

ブガッティ『W16ミストラル』の「ラ・ペルル・ラール」

「ラ・ペルル・ラール」のデザインは、ブガッティの伝統的な手描き塗装技法「ヴァーグ・ド・リュミエール」からインスピレーションを得ている。真珠の輝きをテーマに、車体の上部と下部を視覚的に分離する2トーンカラーを採用。地面と空の相互作用を表現している。

最終的なカラーパレットの決定には、広範な検討が重ねられた。当初のシルバーコンセプトから、温かみのあるトーンと冷たいトーンの異なるホワイトへと方向転換。明るいメタリックフレークを加えた調整を経て、2つの全く新しいビスポークカラーが誕生した。上部には温かみのあるゴールドを含んだ色合い、下部には洗練された温かみのあるホワイトが採用されている。

この車のアイデンティティの中核をなすホワイトとゴールドの分割ラインは、極めて複雑なプロセスで実現された。手作業によるテーピングとマスキング、車体全体への慎重な塗装作業に数百時間が費やされた。

ダイヤモンドカットのアルミホイールには、ボディワークのゴールドとホワイトの相互作用を反映する特別に調合された塗料が施され、あらゆる角度から光を捉える統一感のあるエクステリアを完成させている。

ブガッティ『W16ミストラル』の「ラ・ペルル・ラール」

インテリアは、エクステリアの芸術性を反映し拡張するようデザインされた。すべてのカーボンコンポーネントはホワイトで塗装され、外観で確立された貴重な美学を継続する宝石のようなコックピットを形成している。ドアパネルには、ホワイトと温かみのあるゴールドのラインワークが交互に配され、流れるような幾何学的形状を強調している。

デザインチームは温かみのあるアンビエントライティングの統合も検討し、パネルを微妙に照らすことで真珠にインスパイアされたテーマを強化した。キャビン全体で、ステアリングホイールのアクセントからセンターコンソールのダイヤル、ドアハンドルに至るまで、機械加工され研磨されたアルミニウムトリム要素が反射のモチーフをさらに反映している。

ブガッティ『W16ミストラル』の「ラ・ペルル・ラール」

この真珠のような自動車芸術作品にふさわしく、シュトラウブ氏自身の手書きによる「ラ・ペルル・ラール」のサインが車両を飾っている。センタートンネルに沿ったステッチディテール、ホワイトとゴールドのビスポークエンジンカバーへの刻印、リアウイング下の塗装サインなどに施されている。

ブガッティの豊かな遺産への感動的な敬意として、レンブラント・ブガッティの象徴的な「踊る象」の彫刻が、ギアセレクターケーシングとフロントホイール後方のボディパネルに刻まれている。この繋がりは、1世紀以上にわたって培われたデザインの天才性への敬意と現代の個別化を結びつけ、個人のビジョンと遺産の調和のとれた融合を体現している。

ブガッティ『W16ミストラル』の「ラ・ペルル・ラール」

車名の「W16」とは、2005年に『ヴェイロン』に初搭載され、その後、『シロン』などに受け継がれてきたW16気筒エンジンを意味している。このW16気筒エンジンが、間もなく生産を終える。W16ミストラルは 99台のみが生産され、価格は500万ユーロ。

W16ミストラルの8.0リットルW16気筒＋4ターボエンジンは、シロンの最強グレード、「スーパースポーツ300＋」譲りだ。ターボチャージャー、オイルポンプ、バルブトレイン付きのピストンなどにチューニングが施されており、最大出力は1600ps、最大トルクは163kgmを引き出し、最高速420km/hの性能を可能にしている。