【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「ブガッティ・ヴェイロン」に関する全4問！

2026年に20周年を迎えた元祖ハイパーGT「ブガッティ・ヴェイロン」。後継モデルは現在もつくり続けられていますが、当時前例のなかった先進性とパフォーマンスが与えた衝撃は今もなお伝説として語り継がれています。また、20周年を記念した特別な1台『F.K.P.オマージュ』が公開されたことで、再び脚光を集めました。
今回はそんな「ブガッティ・ヴェイロン」に関わるクイズ全4問を出題します！ブガッティ・ヴェイロン
【Q1】正式名称「ヴェイロン16.4」の「16.4」が意味するものとは、次のうちどれでしょうか？
（1）16バルブエンジンと4輪駆動システム
（2）16気筒エンジンと4基のターボチャージャー
（3）16年にわたる開発期間と、4代目のフラッグシップモデルであること
【Q2】当初から日本円で1.6億円以上の価格で販売されたヴェイロンには、さまざまな特別仕様車が登場しました。実際にコラボした高級ブランドは次のうちどれでしょうか？
（1）シャネル
（2）ルイ・ヴィトン
（3）エルメス
【Q3】ヴェイロンを「最高速モード」にするためには、ある操作が必要になります。その操作とは次のうちどれでしょうか？
（1）専用の「トップスピードキー」を差し込む
（2）ハンドル左右の「トップスピードボタン」を2つ同時に押し込む
（3）シフトレバーを「トップスピードギア」に入れる
【Q4】ヴェイロンの誕生20周年を記念した『F.K.P.オマージュ』について、正しい説明は次のうちどれしょうか。
（1）1999年のコンセプトモデルで予定されていたW型18気筒エンジンを搭載
（2）ヴェイロンのエンジンに6速マニュアルトランスミッションを組み合わせる
（3）シロン・スーパースポーツの1600馬力の4ターボエンジンを搭載
