【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「スバル・サンバー」に関する全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズを出題！
今回は、日本の物流の“ラストワンマイル”や、農業の現場を60年以上に渡り支え続けるスバルの軽バン/軽トラックの『サンバー』から全4問をお届け！
【Q1】2021年まで長きにわたってスバルがこだわり続けたスバル製サンバーのエンジン搭載位置は？
（1）フロント（FR）
（2）ミッドシップ（MR）
（3）リア（RR）
【Q4】サンバーは2012年以降、他メーカーのOEM車となっています。そのベースとなっている車種は？
（1）ダイハツ・ハイゼット
（2）ホンダ・N-VAN
（3）スズキ・キャリイ
【Q2】スバル製サンバーに設定されていた過給機は？
（1）ターボ
（2）スーパーチャージャー
（3）モーター
【Q3】サンバーが50周年を迎えた2011年、スバルらしい特別仕様の限定車が登場しました。その特徴として正しいのは？
（1）水平対向ターボエンジンの搭載
（2）6速MTの搭載
（3）「WRブルー」のボディカラー
