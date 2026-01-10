【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「スバル・サンバー」に関する全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズを出題！

【画像】歴代 スバル サンバー

今回は、日本の物流の“ラストワンマイル”や、農業の現場を60年以上に渡り支え続けるスバルの軽バン/軽トラックの『サンバー』から全4問をお届け！

【Q1】2021年まで長きにわたってスバルがこだわり続けたスバル製サンバーのエンジン搭載位置は？

（1）フロント（FR）

（2）ミッドシップ（MR）

（3）リア（RR）

【Q4】サンバーは2012年以降、他メーカーのOEM車となっています。そのベースとなっている車種は？

（1）ダイハツ・ハイゼット

（2）ホンダ・N-VAN

（3）スズキ・キャリイ

【Q2】スバル製サンバーに設定されていた過給機は？

（1）ターボ

（2）スーパーチャージャー

（3）モーター

【Q3】サンバーが50周年を迎えた2011年、スバルらしい特別仕様の限定車が登場しました。その特徴として正しいのは？

（1）水平対向ターボエンジンの搭載

（2）6速MTの搭載

（3）「WRブルー」のボディカラー

クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』に登録して回答してみましょう！