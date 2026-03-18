日産『ルークス』、仲里依紗プロデュース「RE.」とコラボイベント開催…銀座で限定アイテム販売

日産自動車は、新型『ルークス』とCMキャラクターを務める仲里依紗さんプロデュースのファッションブランド「RE.」とのコラボレーションイベント「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」のメディア向け発表会を開催した。

【画像】仲里依紗さんプロデュースのファッションブランド「RE.」とコラボしたルークス

発表会には、「RE.」のプロデューサーでありCMキャラクターも務める仲里依紗さんに加え、グローバルデザイン本部の三宅広華氏も登壇。会場装飾やオリジナルラッピングカー、限定コラボレーションアイテムを紹介しながら、本イベントの魅力についてトークセッションを行った。

コラボアイテムに身を包んだ仲里依紗さんが登場。本コラボレーションイベントについて「非現実的な感じでびっくり。まさか銀座にあるNISSAN CROSSINGを私とルークスでジャックできるなんて夢みたい。どうしたらルークスの世界観を伝えながらコラボできるか考えて、こんなに私色に染めさせてもらえて、本当に気分は『あがルークス』」と喜びのコメントを述べた。

ルークスの仲里依紗こだわりの2トーンカラーラッピングカー

その後、カラーデザイナーの三宅広華氏も登壇し、仲さんと共に本イベントの魅力を追求。「RE.」の世界観に染まった会場について、仲さんは三宅氏を前に緊張の面持ちで「まずは、日産さんに受け入れていただいて安心しました(笑)。RE.の世界観に散りばめながら、ルークスの2トーンも意識してデザイン。ラッピングカーは下にラメが入っているのがこだわりのポイントで、乗りやすいように配慮したカラーにしています。まだルークスを知らない方にも、これをきっかけに興味を持っていただけたら嬉しいです」とブランドプロデューサーならではの視点でこだわりを語った。

新型「ルークス」の特徴である2トーンカラーの経緯やこだわりについて三宅氏から紹介されると、仲さんは「私も改めてラッピングを考える中で、ルークスのカラーやデザインは、自宅のようにリラックスできるデザインになっていて、生活に馴染みながらも個性も楽しめるように作られているんだなって感じました。リラックスもしながら、気分も『あがルークス』できる、そんなクルマだと思います」とコメント。

2トーンカラーを活かした限定ラッピングカーのデザインについては「私の中では会場に配慮して大きくは黒とピンクの2色しか使っていません。その中で配慮したカラーにしつつ、ルークスの2トーンをよりかわいくすることを意識したデザインにしました。下にラメが入っているのも私のこだわりポイント」と話した。

ルークスの仲里依紗こだわりの2トーンカラーラッピングカー

最後に「今回日産さんとこういった形でコラボレーションをさせていただくことになり、とても気合を入れていろんなものを作り上げたので、ぜひ会場に来ていただいて、ルークスとRE.の世界観を楽しんでいただければと思っています。このコラボレーションで気分を上げて、花粉症の人も車内からお花見ができるので、たくさんの人がルークスでドライブやお花見を楽しんでくれたら嬉しいなと思います」とメッセージを述べ、和やかな雰囲気で発表会が終了した。

仲里依紗とROOXのコラボレーションイベント「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」を開催する。開催期間は2026年3月18日から22日までの5日間。会場は東京・銀座のNISSAN CROSSINGで、入場は無料となっている。

開催時間は初日の3月18日が14時から20時まで、19日から22日までは10時から20時まで。会場へのアクセスは、地下鉄銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座駅」のA3・A4・A5出口を出てすぐの場所となる。

イベントは自由に入退場可能。商品(コラボアイテム、RE.アイテム含む)を購入する場合は事前エントリーが必要となる。ただし商品には限りがあり、在庫状況によってはエントリーしていても購入できない場合がある。空き枠状況によっては当日エントリーも可能。19時以降は商品の在庫があれば事前エントリー無しで商品購入が可能となる。