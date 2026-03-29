純正スイッチと交換するだけ！『ルークス』『デリカミニ』系列専用「アイドリングストップキャンセラー」が発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、『ルークス』『デリカミニ』系列専用「アイドリングストップキャンセラー」の販売が開始された。購入は楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み3398円より。

【画像】『ルークス』『デリカミニ』系列専用「アイドリングストップキャンセラー」

同製品はアイドリングストップのオフ操作を不要にし、常にアイドリングストップがオフの状態が保てるようになる、日産・ルークス/三菱・デリカミニ系列専用設計のキャンセラーだ。純正のスイッチと交換するだけで装着でき、エンジンをかけるたびにボタンを押す手間が不要になる。取り付け動画も用意されており、ユーザー自身での装着を想定した商品設計となっている。

アイドリングストップ機能は燃費向上を目的とした装備だが、頻繁なエンジンのオン・オフはバッテリーに負担をかけ、寿命を縮める可能性がある。また信号待ちや渋滞時にエアコンが止まり、車内の快適性が損なわれるという課題もあった。本製品を使用することで、エアコンが止まらず車内温度を維持できるほか、発進時のエンジン再始動による振動やタイムラグもなくなり、スムーズな運転が可能になる。

クラフトワークス『ルークス』『デリカミニ』系列専用「アイドリングストップキャンセラー」

電気系統への負担を減らすことでバッテリー交換頻度を下げ、長期的なメンテナンスコスト削減にもつながるという。製品にはメモリ機能があり、エンジン始動後10秒後にスイッチを押すことでオフにすることも可能だ。

適合車種は日産・デイズ（2019年3月以降）、ルークス（2020年2月以降）、三菱・デリカミニ（2023年5月以降）、eKワゴン/eKクロス（2019年3月以降）、eKスペース/eKクロススペース（2020年3月以降）の全グレード。型式はB43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W、B44A、B45A、B47A、B48A、BB1A、BB2A、BB5A、BB6A、B33W、B34W、B35W、B36W、B38W、B34A、B35A、B37A、B38A、BA1A、BA2A、BA5A、BA6Aに対応する。

素材はABS+PVC、重量は約30gで、本体とヘラがセットになっている。保証期間は商品到着から14日間。車検の可否については、検査を受ける機関への確認が必要だ。