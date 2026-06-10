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置くだけ簡単『ノア/ヴォクシー』90系専用ダッシュボードトレイ発売

『ノア/ヴォクシー』90系専用ダッシュボードトレイ
  • 『ノア/ヴォクシー』90系専用ダッシュボードトレイ
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クラフトワークスから、トヨタ『ノア』『ヴォクシー』およびスズキ『ランディー』の90系専用ダッシュボードトレイの販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は2980円より。

【画像】『ノア/ヴォクシー』90系専用ダッシュボードトレイ

同製品は、車内でのスマートフォンの置き場所不足や小物の散らかりといった日常の悩みを解消することを目的に開発された車種専用設計のダッシュボードトレイ。取り付けは裏面の両面テープを剥がしてナビ背面に置くだけで完了し、工具は不要。付属の滑り止めマットをトレイに置くことで、走行中の振動による落下やズレも防止されている。

『ノア/ヴォクシー』90系専用ダッシュボードトレイ『ノア/ヴォクシー』90系専用ダッシュボードトレイ

収納スペースとスマートフォンスタンドの機能に加え、ナビのバイザーも兼ねた構造が採用されている。スマートフォンスタンドの幅は18cm、カード置き場の幅は9.7cmで、本体サイズは縦17cm×横37cm×高さ9.5cm。素材にはABS樹脂とシリコンゴムが使われており、直射日光にさらされるフロントウィンドウ近くの過酷な環境にも対応できる耐熱・耐久性が確保されている。カラーはブラックのみで、丸洗いにも対応している。

適合車種はトヨタ『ノア』（MZRA90W, MZRA95W, ZWR90W, ZWR95W, MZRA90C 2022年4月～）、『ヴォクシー』（MZRA90W, MZRA95W, ZWR90W, ZWR95W 2022年4月～）、スズキ『ランディー』（MZRA95C, ZWR90C, ZWR95C 2022年7月～）。適合グレードはZ・G・S-Z・S-G・ハイブリッドZ・ハイブリッドG・ハイブリッドS-Z・ハイブリッドS-Gの10.5インチモニター搭載車（8インチナビには不適合）。

『ノア/ヴォクシー』90系専用ダッシュボードトレイ『ノア/ヴォクシー』90系専用ダッシュボードトレイ
《ヤマブキデザイン》

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