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モデリスタ、コンプリートカー3台を「東京アウトドアショー2026」に初展示へ

シエンタ “JUNO”
  • シエンタ “JUNO”
  • ノア “MU”
  • ハイエース “MRT”

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、6月26日から28日に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026（東京アウトドアショー2026）」に、モデリスタブランドで出展する。

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今回の目玉は、モデリスタのコンプリートカー（完成車）3台が初めて一堂に揃う点だ。展示されるのは、シエンタをベースにした「JUNO（ジュノ）」、ノアをベースにした「MULTI UTILITY（マルチ ユーティリティ／MU）」、ハイエースをベースにした「MRT（マルチロールトランスポーター）」の3台。

JUNOは自分仕様の車内空間を実現するモデル、MUはマルチな使い方に対応するモデル、MRTは趣味から仕事まで幅広く活用できるモデルとして、それぞれ異なる車内空間の使い方と多様なライフスタイルへの可能性を体現している。なお、MUにはヴォクシーをベースにした設定もある。また、展示されるハイエース「MRT」はコンセプトモデルのため、発売中の車両とは一部仕様が異なる。

モデリスタはエアロパーツなどの用品カスタマイズから、コンプリートカーまで幅広いラインアップを展開してきた。ブランドメッセージ「クルマを、人生を、もっと自分らしく」のもと、日常使いからアウトドアまで対応できる車内空間の提案を続けている。

ハイエース “MRT”ハイエース “MRT”
《ヤマブキデザイン》

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