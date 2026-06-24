マツダ、新型『CX-5』で過ごすアウトドアの楽しみ方を提案…TOKYO OUTDOOR SHOW 2026

マツダは、6月26日から28日まで、幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）で開催される「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」に出展する。

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ブースでは、広島のアウトドアブランド・企業とともに、朝の出発から昼のキャンプ、夜の車中泊までを一日として表現する。焚き火台やテント、寝袋、五右衛門風呂などのアイテムを展示し、会場限定のオリジナルアイテムづくりを体験できるワークショップも予定する。

「THE DAY」をテーマに、各ブランドのアイテムとともに、朝の出発、昼のキャンプ、夜の車中泊までの一日を表現

展示は「THE DAY」をテーマに構成する。朝のシーンでは360度ビュー・モニターなどで、キャンプ場までの細い道や駐車スペースでも周囲を確認しやすい新型『CX-5』の扱いやすさを紹介する。

昼のシーンでは、キャンプギアの積載を想定した展示を行う。広島ゆかりのアウトドアブランド・企業が手がける焚き火台やテントに加え、五右衛門風呂も登場し、荷室の広さや使いやすさを体感できるとしている。

夜のシーンでは、車内で過ごす車中泊のくつろぎを示す。パノラマサンルーフ越しに星空を眺める開放感や、純正の車中泊キット、参加ブランドの寝袋の活用、停車中にセンターディスプレイで動画を楽しむ時間などを通じて快適性を紹介する。

ワークショップ

ワークショップは整理券制で、各回30分程度、参加費無料とする。対象年齢は3歳以上で、小学生以下は親御様の同伴が必要としている。内容はシェラカップ、お好み焼きマイヘラ、うちの子ネームタグ、アクリルランタンの4種類で、完成品にはマツダのロゴが入る。

出展者はマツダで、展示車両は新型CX-5を3台。出展内容は車両展示、アウトドアシーン展示、広島のアウトドアブランド・企業のアイテム展示、ワークショップなど。